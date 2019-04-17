Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tek tek açıklandı! Tartışılan derbiye UEFA yorumu...
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bitti, tartışması bitmedi.
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Sarı kırmızılı yönetim, kritik pozisyonlarda kendileri hatalı kararlar verildiğini savunarak faturayı hakem Ali Palabıyık’a kesti ve MHK’ya şikayette bulunmuştu...
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Maçı statta izleyen UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg derbinin çok tartışılan pozisyonlarını tek tek değerlendirdi:
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Dakika 18: H.Ali’ye sarı kart verilmemesi yanlış
Fenerbahçe yarı alanında Hasan Ali ile Feghouli arasındaki mücadelede Galatasaraylı futbolcu yerde kaldı. Sarı kırmızılılar Hasan Ali’ye sarı kart çıkmasını beklerken, hakem Palabıyık karta gerek görmeyip faul verdi.
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Uilenberg’in yorumu:
Hakem hata yaptı; Hasan Ali’ye sarı kart göstermesi gerekiyordu.
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Dakika 42: Kırmızı kart kararı doğru
Defansın arkasına atılan topa koşan Diagne, Hasan Ali ile girdiği mücadelede yere düştü. Hasan Ali’ye sarı kart gösteren Palabıyık, VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyip kırmızı karta hükmetti. F.Bahçeliler ise Diagne’nin kendi kendine takılıp düştüğünü iddia etti.
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Uilenberg’in yorumu:
Kırmızı kart kararı doğru. Bariz gol şansı olup olmadığına dair VAR incelemesi yapılması takdire şayan.
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Dakika 58: Topal’a 2. sarı verilmemesi doğru
21. dakikada sarı kart gören Mehmet Topal’ın ayağı Linnes’in göğsüne isabet etti. G.Saraylılar ikinci sarıdan kırmızı kart çıkmasını beklerken, hakem Ali Palabıyık buna gerek görmedi.
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Uilenberg’in yorumu:
Hakemin kararı doğru. Top kapma mücadelesindeki Mehmet Topal’ın ayağının, kayarak gelen Linnes’e temas etmesi kaçınılmazdı.
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Dakika 70: Skrtel’e sarı çıkmaması yanlış
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Skrtel-Onyekuru mücadelesinde yere düşen Galatasaraylı futbolcu ayağını kaldırıp rakibini düşürünce sarı kart gördü. Burada esas sarı kart çıkması gereken kişinin Skrtel olduğunu savundu.
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Uilenberg’in yorumu:
Hakem burada hatalı karar verdi. İlk faulü yapan futbolcu Skrtel’di, rakibin ayağına bastı. Sarı kart gösterilmesi gerekiyordu.
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Dakika 71: Gol öncesi açık faul yok, karar doğru
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Orta sahadaki Dirar-Feghouli mücadelesinde G.Saraylı futbolcu yerde kalırken, pozisyonun devamında F.Bahçe’nin golü geldi. Sarı kırmızılılar Dirar’ın Feghouli’nin ayağına bastığını iddia etti.
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VAR da Palabıyık’ın kararına uydu.
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Uilenberg’in yorumu:
Hakemin faul yorumu doğru. VAR’a gidilmemesi de doğru çünkü açık bir faul yok.
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Faul diyebileceğimiz bir pozisyon değil
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi sonrası yaptığı açıklamada, hakem yönetiminden memnun olmadıklarını söylemişti...