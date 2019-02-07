Tek isabetli şutla gidiyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Lille’den büyük umutlarla kiralanan ancak ligin ilk yarısında vasatın altından kalan Benzia, Ersun Yanal’ın verdiği şansı da iyi değerlendiremedi. Cezayirli yıldız, hücuma yönelik bir futbolcu olmasına karşın tek isabetli şut bulabildi.
3/8
Fenerbahçe’de Yassine Benzia’nın 28 kişilik kadroya alınmamasının yankıları sürerken, menajeri Djibril Niang yaptığı açıklamada “Yönetim bize, birlikte yola devam etmeyeceklerini söyledi.
4/8
Benzia kalan haftalarda takımla çalışmaya devam edecek ancak haziran ayında sözleşmesi bittikten sonra Lille’e dönecek” dedi. Cezayirli futbolcunun, yönetimin kararına çok şaşırdığı ve yakın çevresine “Tek suçlu ben miyim?” demesine karşın, sezon başında Lille’den satın alma opsiyonuyla ve çok büyük umutlarla kiralanan 24 yaşındaki futbolcu çıktığı 19 maçta beklentileri karşılayamadı.
5/8
ORTA SAHADA SEÇENKLER ARTTI
Kulüpte 13’ü ligde olmak üzere 19 maça çıkan Benzia 740 dakika sahada kaldı. Yüzde 81 pas ortalaması, yüzde 56 uzun pas ortalaması yakalayan genç futbolcu, sezon başından bu yana rakip kaleye sadece 10 şut atabilirken bunlarda bir tane isabet buldu, haliyle sarı lacivertli takımda gol sevinci yaşayamadı. Cocu ve Koeman’dan sonra Ersun Yanal da Benzia’ya şans verdi ancak Cezayirli, ilk 11’de çıktığı Yeni Malatya ve Göztepe karşılaşmalarında ne gol attı ne de asist yapabildi. Ara transferde Tolgay ve Zajc transferleriyle orta sahada seçenekler artınca Benzia’nın kaderi belli oldu.
6/8
Yanal, takıma iki taze kanın katılmasının ardından, ısrarla üzerinde durduğu ancak bir türlü verim alamadığı Benzia için kararını verdi. Orta alanda Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Mehmet Ekici, Zajc, Alper Potuk, Jailson, Oğuz Kağan gibi alternatiflere sahip olan tecrübeli teknik adam, bu bölgedeki şişkinlik nedeniyle kiralık olan ve gelecek yıl düşünülmeyen Benzia’nın kadro dışı kalmasına hükmetti.
7/8
Sarı lacivertlilerde Benzia’nın yanı sıra Islam Slimani de gelecek yılın kadrosunda düşünülmüyor.
8/8
Bu nedenle kulüp yeni sezon için golcü arayışları şimdiden başlamış durumda.