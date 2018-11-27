Tek hayalleri Türkiye'yi temsil etme!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ankara'da yaşayan biri kız üç kardeş, babalarının yönlendirmesiyle başladıkları boks sporunda milli forma giyebilmek için aralıksız antrenman yapıyor. Evlerinin bahçesini antrenman alanına dönüştüren kardeşler, günlerinin büyük kısmını spor yaparak geçiriyor.
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Maddi imkansızlıklarına rağmen "milli formayla Türkiye'yi temsil etme" hedefine ulaşmak isteyen 15 yaşındaki Enes, 12 yaşındaki Hakan ve 9 yaşındaki Hazal Göktaş kardeşler, hırsları ve çalışkanlıklarıyla antrenörlerinin dikkatini çekmeyi başardı.
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Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için babalarının isteğiyle sporla tanışan 3 kardeş, Ankara Gençlik Kulübünün desteğiyle boks hayatlarına devam ediyor. Eğitimlerini de sürdüren kardeşler, antrenman yapmaya uygun her yeri boks salonuna çevirmeye çalışıyor. Salondaki geçirdikleri zamanın yanı sıra evlerinin önündeki boş alanı ve parkları da antrenman alanı olarak kullanan kardeşler, milli formayı giyebilmek için ders dışında kalan tüm zamanlarını boksa ayırıyor.
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"Türk bayrağını göndere çektirmek için hiç yılmadan çalışıyorum"
Enes Göktaş, boksta önemli sporcularından biri olmak istediğini vurgulayarak "Bunun için bulduğumuz her uygun alanı boks ringine çevirmeye gayret ediyoruz. Milli formaya da kavuşmak istiyorum. Önce Türkiye şampiyonasında yer almak ve başarılarımı uluslararası müsabakalara taşımak hedefim var. Ülkemi, dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil etmek en büyük hayalim." dedi.
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Hakan Göktaş da Muhammed Ali'yi örnek aldığını söyledi. "Ailemin maddi durumu iyi değil. Babam bizim için gece gündüz çalışıyor. Emeklerinin karşılığını vermek için biz kardeşler de kendimizi her gün geliştirmeye çalışıyoruz. Muhammed Ali gibi bir sporcu olmak ve ringlerde adımdan söz ettirmek beni daha da azimli yapıyor. Önce milli takıma girmek, sonra da Türk bayrağını göndere çektirmek için hiç yılmadan çalışmalarımı sürdürüyorum."
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"Hem babamı mutlu etmek hem de hedeflerime ulaşmak istiyorum"
Hazal Göktaş da spora yeni başladığını, ağabeylerini örnek aldığını ifade ederek "Ağabeylerimin çalışmalarını gördükçe benim de hevesim artıyor. Bu sporda ilerlemek istiyorum. Sporun derslerime de olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hem babamı mutlu etmek hem de kendime koyduğum hedeflere ulaşmak istiyorum." diye konuştu.
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"Başarılı performansları kararımın ne kadar doğru olduğunu gösterdi"
Baba Nuh Göktaş, çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak için spora yönlendirdiğini vurguladı. Göktaş, her anne baba gibi çocuklarının başarılarını görmek istediğini dile getirdi."Sporla iç içe büyümelerini istiyorum. Zor bir ortamda büyüyorlar. Spor, çocuklarımın doğru yetişmesinde de en önemli unsurlardan biri. Ben de bu düşünceyle yola çıkarak onları boksla tanıştırdım. Gösterdikleri başarılı performans ve çalışkan kimlikleri de bana ne kadar doğru bir karar aldığımı gösterdi."