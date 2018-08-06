'Tefeci' dedi, ortalık karıştı! Nihat Kahveci ve Fikret Orman...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, kendisi için 'Nihat bizden tefeci gibi para aldı'' diyen Başkan Fikret Orman'a attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş’ın eski oyuncularından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman’a attığı bir mesajı paylaştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu mesaj kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, Beşiktaş’ın eski oyuncularından Oktay Derelioğlu de kısa bir açıklamada bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Nihat Kahveci, Fikret Orman’a kendisi için söylediği ”Nihat Kahveci bizden tefeci gibi para aldı” sözleriyle ilgili gönderdiği mesajında ”Cevap atamadı diyelim gerçek Beşiktaşk’lılar .. İki sezon şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma büyük başarı tebrikler. Aşk BeşiktAşk, her zaman ama tefeci Nihat olmadı iyi geceler” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Oktay Derelioğlu da bu paylaşımla ilgili kısa bir yorumda bulundu ve Fikret Orman’a yüklendi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Derelioğlu bu paylaşımın altına yaptığı yorumda ”Fikret Orman açıp küfür eder anca Nihat’ım! Bakalım bekliyorum, varsa yüreğin yüzüme et diye beni de engelledi! Beşiktaş’ın sahibi sanıyor kendini. Ancak sosyal medyada belden aşağı vurarak algı yapıyor. Kimseden de korkumuz yok, bunu da sahte hesaplar ve kişiler bilsin’ Beşiktaş’ın tek sahibi vardır, o da taraftar” ifadelerini kullandı. (Skor)