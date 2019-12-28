Taylan Antalyalı, Galatasaray - Antalyaspor maçına damga vurdu!

Galatasaray - Antalyaspor maçına Taylan Antalyalı damgasını vurdu. Taylan, ortaya koyduğu performansla Türk Telekom Stadyumu'na gelen taraftarlardan alkış aldı.
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçında sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi. Taylan, Galatasaray formasıyla ilk golünü de aynı maçta atmış oldu.
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Taylan, ilk yarıdaki performansıyla Galatasaray taraftarlarından tam not aldı. Yaptırdığı penaltıyla takımının öne geçmesini sağlayan genç futbolcu, 3. golü attı, ayrıca attığı paslarla da beğeni kazandı.
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Twitter'da ise Galatasaray taraftarları, Taylan Antalyalı'ya övgüler yağdırdı. İşte sarı kırmızılı taraftarların Taylan paylaşımları...