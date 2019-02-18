Tayfun Bayındır: "Biri Fenerbahçe'yi uyarmalı"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır şöyle konuştu:
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Maçta kural hatası var. Fenerbahçe 10 kişi rakibi 12 kişi oynuyordu. Slimani Konyaspor'un stoperi gibiydi.
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Gerçekten Fenerbahçe yönetiminin yerinde olmayı hiç istemem. Kafayı duvardan duvara vuruyorlardır. Ersun hocayı getirdiler, bir şey olmadı.
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Başkasını da getirseler bir şey olmayacakmış demek ki... Moses gibi bir oyuncu getirdiler, al arkadaş dediler. Serdar Aziz geldi. En sorunlu bölgene. Sadık geldi. 3 tane banko oynatabileceğin transfer yapıldı. Tolgay'ı sakat olduğu için saymıyorum.
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Fenerbahçe yönetimini Cocu tercihi ile ilgili eleştiriyorduk; ama Ersun Yanal'ı getirdikleri içi eleştiremeyiz. Haksızlık olur.
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Zenit karşısında seyrettiğimiz Fenerbahçe nasıldı. İlk yarının en iyi ismi kimdi? Harun. Niye oynamıyorsun Harun ile. Takım aynı takım, kadro aynı takım, golcü aynı golcü. Orada öyle oynuyorsunuz da yine burada neden böyle oynamıyorsunuz. Ersun hocanın kalitesini, futbolu değerlendirmesini hepimiz bildiğimiz için şaşıyoruz. Biri Fenerbahçe'ye gidip "düşüyorsunuz, farkında mısınız" demeli.
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Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır MHK üyesi Hamza Mısır’ın geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:
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“Eğer Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu ile ilgili atılan atılan tweetleri, yazılan mesajları, Yıldırım Bey ya da yönetim kurulu üyeleri önemseselerdi şu anda bu MHK’den kimse olmazdı. Bir önceki MHK’de de kimse olmazdı. TFF’de görev yapan birçok insan görevinden ayrılabilirdi, Yıldırım Bey’in gazetelerinde çalışan birçok insan görevinden ayrılabilirdi.
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Bu kurula girip bu şekilde davranan insanların bunu düşünmesi lazım. Sadece Hamza Mısır üzerinden konuşmuyorum. Geçmişte buna benzer başka örnekler de var. Bu örnekler daha önceki kurulda da vardı. Hukuk kuralında da vardı disiplin kurulunda da vardı. “Ben sizin uygulamalarınıza karışıyım dolayısıyla benim burada olmama doğru değil” demesi daha doğru olurdu. İşin etik tarafı da budur.“