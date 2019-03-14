TaÅŸlarÄ± yerinden oynatacak! Galatasaray...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Milyarder baÅŸkanÄ± Nasser Al Khelaifi'nin takÄ±mÄ± Paris Saint Germain, Manchester United'a dramatik bir ÅŸekilde elenerek Avrupa'ya veda etmiÅŸti...
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FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼nde bu olayÄ±n etkileri sÃ¼rerken Khelaifi, Galatasaray'Ä± yakÄ±ndan ilgilendiren radikal bir karar daha aldÄ±.
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GeÃ§tiÄŸimiz hafta sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netimin, bu sezon yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarla tepki toplayan Muslera ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyordu...
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YÄ±llÄ±k maliyeti 4 milyon euroyu bulan Fernando Muslera'nÄ±n yerine alternatif arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n gÃ¼ndemine gelen isim PSG'nin kalecisi olmuÅŸtu.
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Hatta yÃ¶netimin, iki yÄ±l daha sÃ¶zleÅŸmesi bulunan Muslera ile yollarÄ± ayÄ±rmasÄ± durumunda Kevin Trapp iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basacaÄŸÄ± konuÅŸuluyordu.
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KHELAÄ°FÄ° GALATASARAY'DAN Ã–NCE DAVRANDISarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n transfer iÃ§in baÅŸkan Nasser Al Khelaifi ile temasa geÃ§eceÄŸi de iddia edildi. Fakat Galatasaray'dan Ã¶nce hamleyiÂ Nasser Al Khelaifi yaptÄ±...
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Teamtalk'un haberine gÃ¶re Paris Saint Germain, Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± iÃ§in 20 milyon euroyu gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±...
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Galatasaray formasÄ± giyen NijeryalÄ± oyuncu Henry Onyekuru, Avrupa'nÄ±n Ã¶nemli takÄ±mlarÄ±nÄ±n transfer listesinde...
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Paris Saint-Germain, Marsilya ve Borussia Dortmund gibi takÄ±mlar yÄ±ldÄ±z isimle Ã§ok yakÄ±n ilgileniyor fakat FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼ gemileri yakmÄ±ÅŸ durumda...Â
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DÄ±ÅŸ basÄ±na gÃ¶re kanat forvet arayÄ±ÅŸÄ±nda olan Paris Saint Germain, Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor.
Bu ÅŸartlarda Galatasaray'Ä±n Onyekuru ile yola devam etme durumu oldukÃ§a zayÄ±f...
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Galatasaray'da yÄ±llÄ±k 1.2 milyon euro kazanan Onyekuru iÃ§in Everton'a 800 bin euro Ã¼cret Ã¶denmiÅŸti.
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Monaco ve Sevilla'nÄ±n da listesinde bulunan Onyekuru, son Antalyaspor maÃ§Ä±nda iki gol daha atÄ±p dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti...
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Mbappe, Neymar transferleriyle Avrupa futbolunun en Ã§ok konuÅŸulan baÅŸkanÄ± olan Khelaifi'nin sÄ±radaki hamlesi ÅŸimdiden merak konusu...
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BilindiÄŸi gibi Neymar ve Mbappe'nin adÄ± Real Madrid'le de anÄ±lÄ±yor...
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Fakat Khelaifi hiÃ§bir futbolcusunu bÄ±rakma niyetinde deÄŸil...
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PSG, Ã¶nceki gece oynanan erteleme maÃ§Ä±nda deplasmanda Dijon'u 4-0 maÄŸlup etti. Fransa Ligue 1'de lider durumda bulunan Paris ekibi ile 2. sÄ±radaki Lille arasÄ±ndaki puan farkÄ± 17'ye yÃ¼kseldi... (VÄ°DEO)