Tartışmalı maç sonrası sordu: Nasıl monitörde görevlendirildi?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu maçın ardından yazarlarımızdan Uğur Meleke ve Güntekin Onay değerlendirmelerde bulundu.
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Uğur Meleke
Üçlü Göztepe orta sahası, Fenerbahçe'ye sık sık üstünlük kurdu. Göztepe iyi bir savunma takımı. Çok iyi bir kalecileri ve lig ortalamasının üstünde stoperleri var. Ancak bu sezon bir türlü ritim bulamama nedenleri, ön tarafta ideali yakalayamamalarıydı.
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Bu takım, Beşiktaş karşısına çıktığında en uçta Eren, arkasında Yasin ve Deniz oynuyorlardı. Dünse hepsi yedekti bu isimlerin. Serdar, Napoleoni, Halil ve Jerome’lu daha dinamik bir ön grup yakalamış İlhan Hoca. Fenerbahçe’yse Hasan’ın son dakika sakatlığıyla sadece oyuncuların pozisyonlarını değil, oyun anlayışını da değiştirdi dün. Haftalardır üçlü oynayan orta saha, ikiliye düştü.
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Deniz, Kruse’nin birkaç adım gerisinde ikinci santrfor gibi başladı. Ki bu diziliş, sezon başındaki Kruse-Muriç’li düzenin bir replikasıydı aslında. Kruse Muriç’lik, Deniz’se Kruse’lik yapmaya çalıştılar dün. Lâkin bu taktiğin başarılı olduğunu söylemek güç: Üçlü Göztepe orta sahası, sık sık Fenerbahçe’ye üstünlük kurdu merkezde.
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Napoleoni, Soner Castro’ya çok yakın oynayıp defansif görevlerini yaparken, Deniz Türüç orta sahayı üçlemekte yetersiz kaldı. Gustavo-Emre’nin sezonun belki de en zor 65 dakikasını geçirdiklerini söyleyebiliriz dün. Dakikalar geçtikçe rüzgâr sıkça yön değiştirdiyse de; ne Göztepe’nin, ne de Fenerbahçe’nin net üstünlük kurabildiği, gollü beraberliğin doğal olduğu bir geceydi bence.
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TEKRAR KARARI DOĞRU
Maçın şüphesiz en çok konuşulacak detayı, 56’daki penaltı tekrarı... Alpaslan’ın vuruşunda Altay iki ayağıyla çizgiyi terk ediyor. Tekrar kararı doğru. Hakem Bitigen’in bu ihlali yakalayamaması anlaşılabilir ancak VAR’daki Aydınus görevini yaptı. Tabii ki bu penaltı tekrarı, ister istemez akla geçen haftaki benzerini getirdi: Emre’nin vuruşunda da Malatya kalecisi Farnolle, iki ayağıyla net bir biçimde terk etmişti zira çizgiyi. Ama o maçın VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu, orta hakem Mete Kalkavan’ı uyarmayarak büyük bir hata yapmıştı.
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MHK'YE SORUYORUM
Şimdi ben buradan MHK yönetimine soruyorum: Geçen hafta VAR’da bariz bir hata yapan ve Malatya-Fenerbahçe maçının neticesini etkileyen Öğretmenoğlu, nasıl oldu da dün Rize-Konya’da monitörde görevlendirildi? Siz atama kriteri olarak başarı/başarısızlığı dikkate almazsanız, liyakat esaslı görevlendirme yapmazsanız, kamuoyundaki eleştirileri de haklı çıkartmış olursunuz Sayın Alp.
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Güntekin Onay
Savunma arkasına atılan toplar yine tehlike yarattı. Santrforsuz Fenerbahçe, İzmir’de erken bir golle geriye düşmesine rağmen çok da telaş yapmadan kendi oyununu rakibine kabul ettirerek ısrarla golü aradı
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Topa daha fazla sahip oldu. Oyunun yönünü hızlı değiştirdi ve rakip ceza alanına çok kolay gitti. Yüksek bir beceri ve efor sergilemeden Göztepe karşısında etkili hücumlar yapmasının nedeni ev sahibi ekinin orta alanda dirençsiz ve dağınık görünmesiydi. Garry Rodrigues ve fiziksel olarak kendini tam anlamıyla bulamamış Kruse’ye rağmen Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki oyunu kötü değildi. Zaman zaman savunmadan çıkarken yapılan top kayıpları ile sorun yaşasa da sezon başından beri en ciddi problemi olan savunma arkasına atılan toplar yine Fenerbahçe’nin başını ağrıttı.
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BİTİGEN NEDEN SÜZEMEDİ?
İkinci yarıya daha derli toplu başlayan Göztepe, ilk yarıya oranla hücumda daha etkiliydi. VAR uyarısıyla gelen Gustavo’nun sebep olduğu penaltıyı Altay kurtardı ve topu hızlı bir şekilde oyuna soktu. Atak golle sonuçlandı. Ancak VAR incelemesi sonrasında Altay’ın penaltıda öne çıkarak çizgi ihlali yaptığı uyarısı geldi ve gol iptal edilerek penaltı tekrarlandı. Burada sorulması gereken soru şu: kalecinin çizgi ihlali yaptığını yardımcı hakem ve Abdülkadir Bitigen anında nasıl süzemedi de VAR uyarısıyla ancak bir karar alabildiler? Oyunun başlamasına izin vermeden tekrar kararı verilmesi daha sağlıklı olurdu.
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GÖZTEPE 3 PUANI HAK EDEN TARAFTI
Fenerbahçe dün savunmada özellikle ikinci yarıda çok ciddi açıklar verdi. Kalesinde net tehlikeler yaşadı. Hücumda kaybedilen toplar sonrasında geri dönüşlerde yaşanan sorunlar yüzünden Göztepeli oyuncular golle burun buruna geldi.
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Son bölümde Luis Gustavo‘nun da atılmasıyla beraberliğe razı bir görüntü ortaya koydu. Göztepe ikinci yarıdaki oyunuyla kazanmayı hak etti. Ancak net fırsatlardan sonuç alamadı.