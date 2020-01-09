Tartışılan transfer Simon Falette ilk idmanına çıktı.
FenerbahçeFutbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette ilk idmanına çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan az maça çıktığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
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Takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, sakatlık önleyici kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.
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Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladığı ve gece kampa katılan yeni transfer Simon Falette, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.
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Falette, idmanda sahada çalıştı. Sarı-lacivertliler, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.