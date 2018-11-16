Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Tarık Çamdal'a bedel süper kadro! 1 takım, 1 de hoca…
Maaşı ile olay olan Galatasaraylı Tarık Çamdal, oynamadan dünyaları kazanırken 5 yıllık sözleşmesi bu sezon sonu itibariyle sona eriyor.
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Çamdal, 5. yılında sarı kırmızılı kulüpten 1 milyon 605 bin Euro (6,15 euro kuru üzerinden yaklaşık 10 Milyon TL) garanti ücret alacak. 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 3 maçta görev alırken bu sene, 21 kişilik kadroya dahi giremedi.
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Geride kalan 4,5 yılda sarı kırmızılı kulüpte sadece 42 maça çıkabilen Tarık Çamdal, Galatasaray yönetimi tarafından bu sezon başında ücretinde indirim yapılması istenmiş ancak bunu kabul etmemişti.
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Çamdal'ın bu sene aldığı astronomik ücret ile 4 büyüklerde forma giyen genç ve gelecek vadeden oyunculardan kurulu ilk 11 kurulabiliyor. Bu oyuncuların toplam maaşı güncel kurdan 8,4 milyon TL. Ve bu kadroya bir de teknik direktör eklenirse…
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İşte o acı gerçek... Ve süper genç kadro ile teknik direktörün yer aldığı, yıllık kazançlarının da bulunduğu liste:
BU İLK 11'İN TOPLAM YILLIK MALİYETİ: 8, 4 MİLYON TL
TARIK ÇAMDAL İSE 9 MİLYON 900 BİN TL
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TEKNİK DİREKTÖR: KOEMAN
Tüm bu oyunculara ek bir de Fenerbahçe'nin hali hazırda teknik direktörlük görevini üstlenen Erwin Koeman'ın 175 bin Euro'luk (1 Milyon TL eklenirse toplam rakam: 9,4 Milyon TL oluyor ve 500 Bin TL de para artıyor.