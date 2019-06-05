Tarihi yenilgi sonrası şok: 'Bitti...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Aşırı kilolu görünümüne rağmen sahayı rakibine dar eden Ruiz'in bu galibiyeti, "Boks tarihinin en büyük sürprizlerinden biri" olarak nitelendiriliyor.
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Joshua cephesi, acil bir rövanş maçı tertiplemek isterken Meksikalı boksör rakibinden çekinmiyor.
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Joshua'nın şok bir biçimde nakavt olduğu müsabaka sonrasında en büyük tartışma, İngiliz sporcunun ringde panik atak yaşadığı yolundaki iddialardı.
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Ekranlarda ve sosyal medyada ortaya çıkan videolarda Joshua'nın kenarda antrenörüne, "Niye ben böyle hissediyorum" şeklinde şikayette bulunduğu ileri sürüldü.
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Olay maçın yankıları sürerken, tartışmalara ünlü boksör Deotnay Wilder de katıldı.
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Wilder'ın hedefinde organizatör Eddie Hearn vardı. ABD'li sporcu Hearn'ü Joshua'yı rövanş yapmaya zorlamakla itham etti.
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Wilder, "Eddie'nin söylediklerinden artık usandık. Bu adam bir çok farklı şey söylüyor. Maç odasının ne dediği önemli değil. Mühim olan onun kariyeri için neyin en iyi olacağı."
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"Rövanşın olacağını sanmıyorum. Neler olduğunu görmediniz mi? Bu adam kafa olarak dağılmış halde. Pes etti. Ringden resmen çıktı. "
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"Olayın en yıkıcı kısmı da bu. Şampiyon olacak, sürekli el üstünde tutulan biri olarak ringe çıkıp orada pes ediyorsun. Bu bir işaret. Hakem ileri gel diyor; ama o yerinde duruyor. Ellerini iplere dayadı. Bu ne demek, "Ben daha fazla dövüşmek istemiyorum" demek.
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"Vazgeçti. Terk etti. Üstündeki baskıdan dolayı. Organizatörler onun üzerinde büyük baskı kuruyor. Bunu istediğini sanmıyorum. Soyunma odasında yıkım yaşadığını duydum. Hearn rövanş maçı olacak dedi. Anthony ise muğlak konuştu. Biraz dinlenmek istiyor olabilir. Bu ikisi farklı şeyler."
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Meksikalı boksör Andy Ruiz ise Joshua ile rövanş yapmaktan çekinmiyor. Ruiz verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı:
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Yeniden maç yapmak isterse, ona istediğini veririm. Ben ona gideyim ya da o bana gelsin, fark etmez. Amerika'da olur, Meksika'da olur...
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Kilolarıyla eleştirilen Ruiz, ise Meksikalı AJ olmak istediğini ve daha iyi bir form yakalamak için çalıştığını dile getirdi.
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İki sporcu arasında Kasım ya da Aralık ayında bir maç daha olabilir...