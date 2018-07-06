Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Tarihi transfer... Yok artık Ronaldo! Hisseler coştu...
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'la önceden anlaştığı, Real Madrid'in de 100 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği ve kısa zamanda yılın transferinin duyurulacağı öğrenildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Cristiano Ronaldo'nun Juventus'la önceden anlaştığı, Real Madrid'in de 100 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği ve kısa zamanda yılın transferinin duyurulacağı öğrenildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Ronaldo'nun maliyeti toplam 320 milyon euro olacak. Anlaşmanın 4 yıl olacağı da öğrenildi. Buna göre Juventus yıllık 80 milyon euro maliyeti üstlenmiş olacak.
Fotoğraflar: Ajans
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Bu paranın 100 milyon euro'su Real Madrid'e 120 milyon euro'su Ronaldo'ya 100 milyon euro'su da vergi için İtalyan hazinesine gidecek.
Fotoğraflar: Ajans
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Öte yandan Di Marzio ve Sky Italia, transfer için her şeyin tamam olduğu, Real Madrid Başkanı Perez'in daha önce Ronaldo'nun menajeri Mendes'le yaptığı sözlü centilmenlik anlaşması gereği 100 milyon euro'nun üzerinde bonservis talep etmediği belirtiliyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Başkan Perez'in transferde sorun çıkarmayacağı ancak Ronaldo'dan kamuya "kendi isteğiyle gitmek istediğini" bir basın toplantısıyla açıklamasını talep ettiği belirtiliyor. Real Madrid taraftarının kendisini suçlamasın korkan Perez'in bu yüzden böyle bir talepte bulunduğu belirtiliyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Juventus Başkanı Andrea Agnelli ile Cristiano Ronaldo'nun haftalar önce anlaştığı ve Ronaldo'nun başka teklifleri görmezden geldiği belirtiliyor.
Fotoğraflar: Ajans
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İddiaya göre Agnelli ile Cristiano Ronaldo bu güne kadar tam 28 kez telefonda görüştü. Ronaldo'nun Real Madrid Başkanı Perez'i kendisine ihanet etmekle suçladığı da belirtiliyor.
Fotoğraflar: Ajans
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İtalya'da ise Ronaldo heyecanı yaşanıyor. Torino'da Ronaldo'nun Juventus formaları basılıp satılmaya başladı bile.
Fotoğraflar: Ajans
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ronaldo iddialarının ortaya atılmasının ardından Juventus'un hisseleri 3 günde yüzde 22 artarak 665 milyon euro'dan 816 milyon euro'ya çıktı.
Fotoğraflar: Ajans
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Bu 3 günde 151 milyon euro anlamına geliyor ki, Ronaldo'nun maaşını şimdiden ödediği şeklinde yorumlanıyor. İtalyan gazeteleri daha imza atmadan Juventus'ta böyle bir etki yaratan Ronaldo'nun imzasının ardından Juventus hisselerinin çok daha fazla yükselebileceğini düşünüyor. (CNN Türk- Sercan Tezcanoğlu)
Fotoğraflar: Ajans
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Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool zaferinin ardından ayrılık sorularına bu cevabı vermişti. İzlemek için videoya tıklayınız...