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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: DepoPhotos
31 Ocak 2019 - 11:23,

Tarihi transfer! Son günde...

Transfer döneminin son günü yaşanırken, takımlar çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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1/14

Önemli oyuncuların son gün transferleri ise futbol tarihine damga vurdu. İşte dikkat çeken o transferler...

2/14

31 Ağustos 2002

Ronaldo -> Inter -> Real Madrid

3/14

31 Ağustos 2004

Wayne Rooney -> Everton -> Manchester United

4/14

31 Ağustos 2004

Zlatan Ibrahimovic -> Ajax -> Juventus

5/14

31 Ağustos 2005

Sergio Ramos -> Sevilla -> Real Madrid

6/14

31 Ağustos 2010

Robinho -> Manchester City -> Milan

7/14

31 Ağustos 2010

Van der Vaart -> Real Madrid -> Tottenham

8/14

30 Ağu 2010

Klaas-Jan Huntelaar -> Milan -> Schalke 04

9/14

31 Ocak 2011

Luis Suarez -> Ajax -> Liverpool

10/14

31 Oca 2011

Fernando Torres -> Liverpool -> Chelsea

31 Ağustos 2014

Fernando Torres -> Chelsea -> Milan

11/14

1 Eylül 2013

Gareth Bale -> Tottenham -> Real Madrid

12/14

2 Eylül 2013

Mesut Özil -> Real Madrid -> Arsenal

13/14

1 Eyl 2015

Anthony Martial -> Monaco -> Manchester United

14/14

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