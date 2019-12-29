Tarihi transfer gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'in rekor ücretle yeni takımı....
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da ara transfer planı yapıldı! Devre arası transfer dönemine az bir süre kala transfer hareketliliği başlayan Roma'da bazı oyuncularla yollar ayrılıyor.
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Roma'nın gündem maddelerinden biriyse milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in geleceği...
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2019 yılı boyunca sakatlıklarla uğraşan ve bu sezon takımıyla yalnızca 10 maça çıkabilen yıldız futbolcunun Roma'dan ayrılacağı iddia edildi.
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Cengiz'in takımdan ayrılmasının Roma'yı Zaniolo ya da Pellegrini'nin ayrılığından daha az üzeceği kaydedildi.
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İtalyan basınından La Gazetta Dello Sport'un haberine göre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, transfer listesinde kondu.
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MÜNİH, SEVILLA VE EVERTON TALİP
Roma'nın 22 yaşındaki yıldız için 50 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği yazılırken, Bayern Münih, Sevilla ve Everton'ın Cengiz ile ilglendiği öğrenildi.
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Hatırlanacağı üzere Alisson Becker 62 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Şayet Cengiz, 50 milyon euro bedelle satılırsa Roma tarihine geçecek ve listeye 2. sıradan girecek.
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Cengiz Ünder 2017-2018 sezonu başından Başakşehir'den 14 milyon 250 bin euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olmuştu. Roma, milli futbolcumuzun sözleşmesini bu yaz Cengiz Ünder ile 2023'e kadar uzatmıştı.
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Başkent ekibinde çıktığı 75 maçta 15 gol ve 11 asitlik bir performans sergileyen yıldız futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro.
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Cengiz Ünder bu yaz A Milli Futbol Takımımız ile birlikte Euro 2020'de mücadele edecek. (Fotomaç)