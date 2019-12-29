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GeriFutbol Tarihi transfer gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'in rekor ücretle yeni takımı....
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Futbol
Haber Giriş: 29 Aralık 2019 - 15:42, /

Tarihi transfer gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'in rekor ücretle yeni takımı....

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da ara transfer planı yapıldı! Devre arası transfer dönemine az bir süre kala transfer hareketliliği başlayan Roma'da bazı oyuncularla yollar ayrılıyor.

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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Roma'nın gündem maddelerinden biriyse milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in geleceği...

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2019 yılı boyunca sakatlıklarla uğraşan ve bu sezon takımıyla yalnızca 10 maça çıkabilen yıldız futbolcunun Roma'dan ayrılacağı iddia edildi.

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Cengiz'in takımdan ayrılmasının Roma'yı Zaniolo ya da Pellegrini'nin ayrılığından daha az üzeceği kaydedildi.

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İtalyan basınından La Gazetta Dello Sport'un haberine göre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, transfer listesinde kondu.

5MÜNİH, SEVILLA VE EVERTON TALİP

MÜNİH, SEVILLA VE EVERTON TALİP

Roma'nın 22 yaşındaki yıldız için 50 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği yazılırken, Bayern Münih, Sevilla ve Everton'ın Cengiz ile ilglendiği öğrenildi.

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Hatırlanacağı üzere Alisson Becker 62 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Şayet Cengiz, 50 milyon euro bedelle satılırsa Roma tarihine geçecek ve listeye 2. sıradan girecek.

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Cengiz Ünder 2017-2018 sezonu başından Başakşehir'den 14 milyon 250 bin euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olmuştu. Roma, milli futbolcumuzun sözleşmesini bu yaz Cengiz Ünder ile 2023'e kadar uzatmıştı.

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Başkent ekibinde çıktığı 75 maçta 15 gol ve 11 asitlik bir performans sergileyen yıldız futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro.

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Cengiz Ünder bu yaz A Milli Futbol Takımımız ile birlikte Euro 2020'de mücadele edecek. (Fotomaç)

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