Tarihi transfer fiyasko çıktı! Fenerbahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de Boluspor'a transfer olan ve transferi uzun süre dillerden düşmeyen Ertuğrul Taşkıran kayıplarda...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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2017 Temmuz ayında Fenerbahçe'den Boluspor'a transfer olan ve transferi geniş yankı uyandıran Ertuğrul Taşkıran, yeni takımında sadece 6 maça çıktı. İşte o süreç ve transferin Boluspor'a katkısız dönüşüne dair detaylar...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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2017 yazında Stoch’un Sivasspor’a gitmek istememesi, Aatif’ın ise takasa yanaşmaması yönetimin elini kolunu bağlamış bunun ardından 28 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran bir alt ligde forma giymeyi kabul etmişti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU
O dönem Sarı-Lacivertlilerin bu satışla birlikte Dirar ve Valbuena ikilisini UEFA listesine bildirme fırsatı yakalamış; ezeli rakiplerin taraftarları ise bu transfer hamlesini UEFA'ya dahi bildirme yoluna gitmişti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Kaleyi Gökhan Değirmenci'den devralamayan Ertuğrul Taşkıran, bu kez de maç eksiği olduğu düşünülerek 1997 doğumlu Sabri Can ilk 11'de görev almaya başladı. 1 milyon euro (4 milyon TL) karşılığı Boluspor'un yolunu tutan Ertuğrul Taşkıran'ın sözleşmesinde Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonunun da bulunduğu belirtiliyor.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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TARİHİ TRANSFER SADECE 6 MAÇA ÇIKTI
Boluspor'un tarihindeki en pahalı transferi ise bu transfer gerçekleşinceye kadar, 75 bin Euro'ydu. 28 yaşındaki file bekçisi 1. Lig ekibiyle kupada 4 ligde ise 2 maça çıktı. Tecrübeli eldiven bu maçlarda toplamda 10 gol gördü kalesinde.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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