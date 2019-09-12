Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tarihi maçtan aylar sonra gelen itiraf! Sonuç dünyayı şok etmişti...
Ağır sıklet unvan maçında İngiliz boksör Andy Ruiz, Anthony Joshua'yı 7. rauntta nakavt ederek, WBA, WBO-IBF,IBO kemerlerinin yeni sahibi olmuştu.
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Madisone Square Garden'daki tarihi maçta sporseverleri şoka uğratan bir sonuç ortaya çıkmış ve Andy Ruiz, bugüne kadar çıktığı 22 boks maçında 22 galibiyet alan ve yenilgisiz olan Anthony Joshua'yı 7. rauntta nakavt ederek, büyük bir zafer kazanmıştı.
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Anthony Joshua, bu maç öncesinde WBA, WBO-IBF,IBO kemerlerini elinde bulundururken, yeni sahip Meksikalı Andy Ruiz oldu.
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Tarihi maçın üzerinden aylar geçmesine rağmen tartışmalar hala sürüyor. Gündeme gelen yeni iddialar ortalığı karıştıracak cinsten...
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Ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua’nın, Andy Ruiz Jr’a kaybettiği unvan maçından sonra antrenörü Rob McCracken’ın “Joshua’nın beyin sarsıntısı geçirdiğini biliyordum” itirafı büyük yankı uyandırdı.
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Rob McCracken'in bunu bildiği halde karşılaşma sırasında havlu atmaması ve Joshua’nın olası bir ölümcül durumdan şans eseri kurtulduğunu söyleyen uzmanlar antrenöre deyim yerindeyse ateş püskürdü.
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McCracken’in “Onu, hiç tanımayan ya da bir ya da iki kez tanışan tüm uzmanlardan daha iyi tanıyorum. Sarsıntı geçirdiğini biliyordum ama biraz daha deneyip onun kendine gelmesini bekledim” açıklaması özellikle uzmanlarca affedilemez olarak kabul edildi.
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The Sun’a konuşan bir uzman, “Antrenörlerin boksörlerine özen gösterme görevi var ve Anthony Joshua'nın antrenörünün tek önceliği onu potansiyel olarak ölümcül yaralanmalardan korumaktır. Ama görüyoruz ki Joshua ringde ölüme terk edildi” diye konuştu.
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Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua ile Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz arasındaki rövanş maçı, 7 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.
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Rövanş maçını düzenleyecek Matchroom Sport şirketinin yöneticisi Eddie Hearn'ün açıklamasına göre, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Anthony Joshua - Andy Ruiz maçının 7 Aralık Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
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2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyası bulunan ve öncesinde çıktığı 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan 29 yaşındaki Anthony Joshua, Andy Ruiz karşısında kariyerinin ilk mağlubiyetini alarak hayranlarını şaşırtmıştı.
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Yeni dünya şampiyonu 29 yaşındaki Ruiz'in ise çıktığı 34 karşılaşmada 22'si nakavtla olmak üzere 33 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.