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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05 Aralık 2019 - 17:42,

Tarihi maçın hakemi ilk kez konuştu! Anthony Joshua...

Andy Ruiz Jr.'ın Haziran ayında Anthony Joshua'yı devirerek boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attığı maçın hakemi konuştu.

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Spor Arena Dış Haberler | Andy Ruiz Jr. ile Anthony Joshua'nın kozlarını paylaşacağı Dünya Ağır Siklet Boks Unvan karşılaşması tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.

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Boks dünyasının iki önemli ismi, 6 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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Saat 19.00'da başlayacak mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Tarihi maç için geri sayım başlarken, Andy Ruiz Jr.'ın galibiyetiyle sonuçlanan ilk maça canlı tanıklık edenler konuştu.

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1 Haziran 2019'da Anthony Joshua'yı devirerek dünya şampiyonu olan Andy Ruiz Jr.'ın zaferine yakından şahit olanlar, o geceyi anlattı.

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Matchroom Boxing CEO'su Frank Smith, Haziran'daki maçtan sonrasını en net hatırlayan isimlerin başında geliyor.

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Frank Smith, maçtan sonra yaşanan şaşkınlığı şu sözlerle anlatıyor...

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"Maçın oynandığı ringin yakınlarında yalnızca birkaç sarhoş İngiliz kalmıştı."

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"Eddie Hearn'ün peşinde koşup, onunla fotoğraf çekilmeye çalışıyorlardı."

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"Bazıları ise ağlıyordu... Cidden gerçek dışı bir ortam vardı."

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Deontay Wilder'ın antrenörü Jay Deas ise maçtan önce Andy Ruiz Jr.'ın kaybedeceğine emin olduklarını ifade etti.

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Jay Deas ayrıca 2016 yılında sporcusu Deontay Wilder ile Ruiz'in karşı karşıya geleceğini ancak bunu kabul etmediklerini itiraf etti.

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Jay Deas'ın açıklamaları şu şekilde;

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"2016'da Ruiz ile maç teklifi geldi. Ancak o dönem bunu kabul etmedik."

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"İyi bir boksördü ancak onu yendiğimiz zaman elinize bir şey geçmezdi."

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"Reytingi iyi ya da markası olan bir sporcu değildi."

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"Birine onu yendiğinizi söylediğinizde, 'Bu şişman adam da kim?' diye küçümserlerdi."

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"Bu yüzden riskli bir karardı."

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Haziran'daki maçın hakemi Michael Griffin ise Anthony Joshua'nın mağlup olduğu anı anlattı.

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Michael Griffin'in sözleri şu şekilde:

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"İplere dayandığında Anthony Joshua'nın gözlerinin içine baktım."

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"O an iç dünyasında bir şeylerle mücadele ettiği gözlerinden okunuyordu."

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Çıktığı 22 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan İngiliz Anthony Joshua, o gece kariyerinde ilk kez yenilmişti.

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Andy Ruiz Jr., rakibini 7. raundda nakavt etmeyi başarmıştı.

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