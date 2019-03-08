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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Takvim
08 Mart 2019 - 08:54,

Tarihi karar! Galatasaray...

Galatasaray'Ä±n tarihi hamlesiyle bir dÃ¶nem kapanÄ±yor...

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1/16

PSG'nin milyarder baÅŸkanÄ± Nasser Al Khelaifi ile ilk temas...

2/16

Sezon sonunda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸime hazÄ±rlanan Galatasaray'da bardak taÅŸtÄ±...

3/16

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netimin, bu sezon yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarla tepki toplayan Muslera ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

4/16

YÄ±llÄ±k maliyeti 4 milyon euroyuÂ bulan Fernando Muslera gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.Â

5/16

Avrupa'nÄ±n 5 bÃ¼yÃ¼k liginde Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n yeni 1 numarasÄ± da belli oldu.

6/16

YÃ¶netim eÄŸer iki yÄ±l daha sÃ¶zleÅŸmesi bulunan Muslera ile yollarÄ± ayÄ±rabilirse, bu transfer iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basacak.

7/16

Bundesliga'da Frankfurt formasÄ±nÄ± giyen Alman kaleci Kevin Trapp'Ä±n bonservisi PSG'de bulunuyor..

8/16

28 yaÅŸÄ±ndaki tecrÃ¼beli file bekÃ§isinin PSG ileÂ sÃ¶zleÅŸmesi 2020 yÄ±lÄ±nda sona erecek.

9/16

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar transfer iÃ§in baÅŸkan Nasser Al Khelaifi ile temasa geÃ§ecek.

10/16

2015'TE PSG'YE TRANSFER OLDU

2015 yÄ±lÄ±nda 9.5 milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Frankfurt'tan PSG'ye transfer olan Trapp sezon baÅŸÄ±nda eski takÄ±mÄ±na kiralÄ±k olarak dÃ¶ndÃ¼. Alman kaleci bu sezon 29 resmi maÃ§ta oynadÄ± ve 37 gol yedi..

11/16

ERTAÃ‡ HABER BEKLÄ°YOR

Ä°smail Ã‡ipe'nin beklenen Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yapamamasÄ± nedeniyle yedek kaleci arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± da sÃ¼rdÃ¼ren Galatasaray, MalatyalÄ± ErtaÃ§ Ã–zbir'le ilgileniyor. GenÃ§ kaleci, SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'dan haber bekliyor..

12/16

Ä°SMAÄ°L Ã‡Ä°PE TOPA TUTULDU

Galatasaray kalecisi Ä°smail Ã‡ipe, Hatayspor'la oynanan kupa maÃ§Ä±nda yediÄŸi gol sebebiyle eleÅŸtirilere maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±.

13/16

Topu elinden kaÃ§Ä±rarak bÃ¼yÃ¼k bir hataya imza atan Ä°smail'in bu hatasÄ± GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ± adeta Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.

14/16

O gol sonrasÄ± Hatay'daki gerilim dolu mÃ¼cadele 4-2'ye gelmiÅŸti. Hatayspor sahadan 5-2 galip ayrÄ±lsa turu atlayan taraf olacaktÄ±.

15/16

Alman kaleci 4 sezon Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain formasÄ± giymiÅŸti... (VÄ°DEO)

16/16

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