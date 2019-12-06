Tarihi dövüş öncesi Andy Ruiz'den Anthony Joshua'yı kızdıracak sözler!
Merakla beklenen Andy Ruiz - Anthony Joshua dövüşüne saatler kala kızdıran açıklamalar geldi.
İlk 4-5 round onu rahat bırakacağım, sonra vücuduna darbeleri indireceğim. Aylarca bu dövüş için çalışıyoruz. Dövüş için ne yapılacağını çok iyi biliyorum.
WBA, IBF, WBO ve IBO Dünya Ağırsıklet Unvan maçı olarak gerçekleşecek olan Anthony Joshua ile Andy Ruiz boks maçı, 7 Aralık Cumartesi günü TSİ 19.00'da canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma S Sport Plus'ta yayınlanacak.
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