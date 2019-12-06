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GeriDiğer Tarihi dövüş öncesi Andy Ruiz'den Anthony Joshua'yı kızdıracak sözler!
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06 Aralık 2019 - 12:20,

Tarihi dövüş öncesi Andy Ruiz'den Anthony Joshua'yı kızdıracak sözler!

Merakla beklenen Andy Ruiz - Anthony Joshua dövüşüne saatler kala kızdıran açıklamalar geldi.

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Anthony Joshua ile Andy Ruiz arasındaki tarihi maç için artık saatler sayılıyor.

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7 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da kozlarını paylaşacak Joshua ve Ruiz cephesinden dövüş öncesi kızdıran açıklamalar geliyor.

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Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua'ya kariyerinin ilk yenilgisini tattırmış, Joshua ise karşılaşmanın rövanşını istemişti.

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Ruiz, merakla beklenen dövüş öncesi Joshua'ya seslendi.

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Meksikalı boksör, Anthony Joshua için şöyle konuştu;

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Onu deli edeceğim. Ring içinde Joshua'yı yerde sürükleyeceğim.

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Ben çok sakin kalacağım. Evet, böyle davranacağım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ne yapacağını düşünmesi gereken kişi o.

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Onun gulyabanisi olabilirim. Tam benim stilime uyuyor. Benim için harika bir rakip.

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İlk 4-5 round onu rahat bırakacağım, sonra vücuduna darbeleri indireceğim. Aylarca bu dövüş için çalışıyoruz. Dövüş için ne yapılacağını çok iyi biliyorum.

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Anthony Joshua bana yenildiğinde insanlar Joshua'ya noldu diye sorgulamaya başladı. Ama işin aslı benim yumruğumun tadına baktı. O bana en sert vuruşlarını yaptı. Onları aldım ve daha iyisini kendisine vurdum.

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WBA, IBF, WBO ve IBO Dünya Ağırsıklet Unvan maçı olarak gerçekleşecek olan Anthony Joshua ile Andy Ruiz boks maçı, 7 Aralık Cumartesi günü TSİ 19.00'da canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma S Sport Plus'ta yayınlanacak.

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Andy Ruiz ve Joshua, geçtiğimiz haziran ayında ringe çıkmış ve Joshua sürpriz bir yenilgi alarak profesyonel kariyerindeki ilk mğalubiyeti yaşamıştı.

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Anthony Joshua rövanşı almak için ringe çıkacak. Joshua ise ünvanını devam ettirmek istiyor...

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