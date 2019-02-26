Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kaynak: İHA, Spor Arena Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters, AFP, Hürriyet Arşiv
26 Şubat 2019 - 10:04,
Tarihi derbi dünya basınında! Mucize...
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi nefesleri kesti, dünya basını da bu müthiş maça kayıtsız kalamadı.
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Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattı, Fenerbahçe tarihe geçecek bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-3'e getirdi. Nefesleri kesen karşılaşma, dünya basınında da geniş yer buldu...
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BBC Sport (İngiltere)
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi.
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Daily Mail (İngiltere)
Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe: Dramatik İstanbul derbisinde, ev sahibi 3 gollük avantajını koruyamadı.
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L'Equipe (Fransa)
Beşiktaş'ta mucizevi anlar! Fenerbahçe dipten çıktı...
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France Football (Fransa)
Fenerbahçe, Beşiktaş'ta mucizeye imza attı!
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AD (Hollanda)
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı çılgın şekilde geri döndü!
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Pro Sport (Romanya)
İstanbul'da çılgın derbi! Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattı, Fenerbahçe sansasyonel bir geri dönüş yaptı...
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Sports (Fransa)
Valbuena'lı Fenerbahçe'den çılgın bir maç!
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Complete Sports Nigeria (Nijerya)
Moses devrede kenara geldi; Fenerbahçe, dramatik İstanbul derbisinde savaşarak Beşiktaş ile berabere kaldı...
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Tutto Mercato (İtalya)
İstanbul'da şov! Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı, Zajc gol attı...
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All Nigeria Soccer (Nijerya)
Chelsea'den Fenerbahçe'ye kiralanan Moses, İstanbul derbisinde bekleneni veremedi, devre arasında kenara geldi...
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Hafta içi Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertli ekibin geri dönüşü Rus basınında da geniş yer buldu.
Rusya liginin yayıncı kuruluşu Match TV maç ile ilgili, “Zenit'e Avrupa Ligi'nde yenilen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında maçı 3-0'dan 3-3'e getirdi” ifadelerini kullandı.
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Haberin devamında Fenerbahçe'nin ilk yarı sonunda soyunma odasına 3-0 yenik girdiğini ikinci yarı ise muhteşem bir oyunla Beşiktaş deplasmanından yenilmeden çıktığını ifade etti.
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Rus spor gazetesi Çempionat ise “Fenerbahçe 12 dakikada geri döndü” başlığını kullanarak ilk yarıda 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin ikinci yarının ilk 12 dakikalık kısmında muhteşem bir geri dönüşe imza attığını yazdı.
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Rus Sportbox ise, “Zenit yorgunu Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında tarihi bir geri dönüş yaşadı” ifadelerini kullandı.
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"Fenerbahçe’nin sonraki dönemi şampiyonluktan başka bir şey olmayacaktır"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından, "Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak, bunun acısını çıkartacağız. Herkes bu konuda hırslı" dedi.