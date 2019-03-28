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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Foto: AP
28 Mart 2019 - 16:28,

Tarihi an! Babasının ardından...

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan efsane Alman pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher babasının peşinde.

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Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te Alp Dağları'nda kayak yaparken başını kayalara çarparak bitkisel hayata girmişti.

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20 yaşındaki Mick Schumacher, babası komadayken babasının takımıyla pistlere ısınıyor.

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Pilot Mick Schumacher, 2 Nisan'da Ferrari ile test sürüşüne katılacak.

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Mick'in Ferrari ile test sürüşüne çıkması hem kendisi ve ailesi hem de Michael Schumacher taraftarları açısından duygusal bir an olacak.

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Mick Schumacher test sürüşlerinin ardından 14-15 Mayıs'ta İspanya'da direksiyon başına geçecek.

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20 yaşındaki pilot yaşanan bu gelişme için kendine güvendiğini belirterek 'Gerçekten harika bir deneyim olacak. Test anını iple çekiyorum' dedi.

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Babası Ferrari ile 7 kez dünya F1 şampiyonluğu yaşadığı kariyerinde 5'ini 2000-2004 arasında elde etti.

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Babası ayrıca 91 yarış zaferi ile F1 galibiyet rekorunu elinde tutuyor.

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Michael Schumacher'in Formula 1'deki sporculuk kariyerine dair arşiv görüntüleri...

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