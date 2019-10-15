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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15 Ekim 2019 - 07:35,

Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriqi...

EURO 2020 Elemeleri A Grubu karşılaşmasında Kosova, Karadağ'ı konuk etti.

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Kosova sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi mücadeleye damga vuran isim oldu.

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Ev sahibi Kosova 10. dakikada Amir Rrahmani’nin golüyle 1-0 öne geçti.

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Daha sonra sazı eline alan isim Fenerbahçe’nin yıldızı Vedat Muriqi oldu.

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Vedat 34. dakikada skoru 2-0 yaptı.

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Arkadaşlarına da birçok pozisyon hazırlayan Vedat performansıyla göz doldururken Fenerbahçe cephesine de gelecek haftalar için ümit vermiş oldu.

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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kosova üst tura yükselme umutlarını sürdürmeyi başardı.

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Bu sonucun ardından Kosova puanını 11 yaptı.

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Grupta Çekya'nın 12 puanı bulunuyor.

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Lider İngiltere ise 15 puana sahip.

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Kalan maçlar Kosova'nın yeni bir tarih yazıp şampiyonaya biletini elde etmesiyle sonuçlanabilir.

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Bu sebeple 14 Kasım'daki Çek Cumhuriyeti-Kosova maçının önemi çok büyük.

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