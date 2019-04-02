Tarih bunu da yazdı! Suat Kaya...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray’ın efsane isimlerinden Suat Kaya, şimdilerde adından farklı şekilde söz ettiriyor…
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Suat Kaya ilk olarak Galatasaray alt yapı koordinatörü olarak sarı kırmızılı kulüpte görev almıştı.
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Kaya bunun ardından Gaziantep BB, Orduspor, Ç.Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor gibi kulüplerde de görev yaptı.
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Fakat teknik adamlık kariyerinin en başarılı dönemlerini Ege'de yaşadı.
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Göztepe ve Bucaspor döneminin ardından Suat Kaya bu sezon adeta tarih yazıyor...
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2016’dan bu yana Menemen Belediyespor’un başına yer alan tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan takımının zirve yürüyüşüne öncülük ediyor.
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28. haftası geride kalan ligde 61 puanla lider konumda bulunan İzmir ekibi, en yakın rakibi Tuzlaspor’un 6 puan önünde yer alıyor.
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Önceki hafta deplasmanda Bakspor'u 7-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza atan Menemen Belediyespor, 1. Lig için geri sayıma geçti.
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Kaya, son olarak yaptığı açıklamada, “Biz ayakları yere sağlam basan bir takımız. Elbette avantajımızı biliyoruz. Ancak kalan 6 haftada maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İşimize odaklanacağız. Deneyimli bir takıma sahibim. Her maçı final gözüyle oynayıp lig sonunda sevineceğiz" ifadelerini kullandı.
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İzmir ekibi, tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkma yolunda kalan haftalarda Etimesgut Belediyespor, Manisa BŞB (D), Pendikspor, Bandırmaspor Baltok (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor'la (D) kozlarını paylaşacak.
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Suat Kaya kimdir?
Suat Kaya, Makedonya, Gostivar göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1967 yıında İstanbul'da doğdu. Futbola 1979'da Galatasaray'in altyapısında başladı. 1986'da Galatasaray Profesyonel Futbol Takımına yükseldi.
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1987-1992 yılları arasında Konyaspor'da oynadı. 1992-93 sezonunda yeniden Galatasaray'a dönen Hugo lakaplı futbolcu, 2002-03 sezonu sonunda futbolculuğu bıraktı.
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353 maçta 44 gol atan Suat Kaya, Süper Lig'de en çok şampiyonluk gören futbolcu olarak tarihe geçti. Galatasaray'la UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı. Kaya 2016 yılından bu yana Menemen Belediyespor'u çalıştırıyor...