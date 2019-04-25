Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tarih bunu da yazdı!.. Guardiola, bir ilki başarınca çılgına döndü...
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan Machester United - Manchester City derbisiyle zirve el değiştirirken, rekorların gecesinde Maviler'in İspanyol hocası Pep Guardiola, çılgına döndü...
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İşte detaylar...
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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında tarihi bir maç oynandı ve zirvedeki takım değişti.
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Old Trafford'da, Manchester şehrinin iki takımı United ve City kozlarını paylaşırken, bir taraf güldü, bir taraf ise sahadan boynu bükük ayrıldı.
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Klopp'un Liverpool'u ile şampiyonluk mücadelesi veren Guardiola'nın Manchester City'si, Old Trafford çimlerine mutlak galibiyet için ayak bastı.
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Gunnar Solskaer'in takımın başına gelmesiyle yükselişe geçen ev sahibinin hedefi ise kazanarak Devler Ligi'ne gidebilmek için ilk 4 hedefini sürdürmek ve ezeli rakibi City'yi şampiyonluktan etmekti.
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Kıran kıran geçen müsabakanın ilk yarısı, oyun iki takım için de gidip gelirken, daha baskın olan taraf şampiyonluk için kazanmak zorunda olan City'di.
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İlk yarıda gol sesi çıkmayan maçta, perdeyi açan gol 54'te Bernardo Silva'dan geldi.
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Kırmızı Şeytanlar'ın kilidini bu golle açan City, ataklarını sıklaştırdı ve 66'da Sane ile farkı ikiye çıkardı.
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Mücadelenin kalan bölümlerinde iki takım da gol fırsatı yakalasa da skor değişmedi ve City çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
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Bu galibiyetle puanını 89'a çıkaran City, ligin bitimine 3 hafta kala Liverpool'un 1 puan önünde zirveye yerleşti.
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Sevinç ve hüzün
Öte yandan, maçın ilk düdüğüyle birlikte Cityli oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.
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City'nin menajeri Guardiola, oyuncularını tek tek tebrik ederken, şampiyonluk yolunda gelen 3 puanı çılgınlar gibi kutladı.
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Manchester United cephesinde ise hüzün vardı.
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3 rekor birden kırıldı
Maçta iki kez ağları havalandıran City, bu sezon resmi maçlarda 157 kez rakip fileleri havalandırarak, kendisine ait bir sezonda en fazla gol atan İngiliz takımı olma rekorunu geliştirdi. (2013/14 sezonu 156 gol)
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Old Trafford’u fethettiler
Ezeli rakiplerini bir kez daha deviren Manchester City, Premier Lig tarihinde Manchester United’ı Old Trafford’da en fazla mağlup eden takım durumunda.
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Guardiola'dan bir ilk daha
Gittiği her takımda büyük başarılara imza atan ve rekorları alt üst eden Pep, bir ilki daha başardı.
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Guardiola, Premier Lig tarihinde ManU'yu deplasmanda üst üste üç kere yenen ilk menajer oldu.
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İşte dev maçtan objektiflere yansıyan önemli anlar...