Tarih bunu da yazdı! Efsane geri döndü...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA'nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dün gece ilginçlikler üst üste geldi...
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Gecenin maçında İngiliz devi Manchester United, çok sayıda eksikle belki de formalite maçı için PSG'nin karşısına çıktı.
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Old Trafford'da oynanan ilk maçı, iki golle kazanan ve çeyrek final kapısını sonuna kadar aralayan Paris Saint Germain, evinde adeta kabusu yaşadı.
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Mücadeleye hızlı giriş yapan Kırmızı Şeytanlar, henüz ikinci dakikada Lukaku'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düşen PSG, rakibinin umutlanmasına izin vermedi. Yediği golün hemen 9 dakika sonrasında Bernat'ın golüyle eşitliği sağladı.
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Gunnar Solskaer'in öğrencileri yine Romelu Lukaku'nun golüyle skoru 2-1 yaparken, Paris tribünleri adeta buz kesti. Bu skor PSG'yi tur atlatırken, Manchester United'ın çeyrek finale yükselebilmesi için 1 gol daha bulması gerekiyordu.
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ManU'nun aradığı gol maçın son dakikalarında geldi. 90+4'te penaltı kazanan Kırmızı Şeytanlar, Marcus Rashford'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi ve deplasman golü avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı.
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PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanıp elenen ilk takım olurken maç sonrası ilginç detaylar ortaya çıktı.
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Manchester United efsanesi Alex Ferguson da PSG deplasmanındaydı...
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Daha sonra anlaşıldı ki efsane teknik adam United kafilesiyle stada kadar geldi.
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İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Ferguson çiçeği burnunda teknik adam Gunnar Solskaer'e maç hakkında taktiksel bilgiler verdi.
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Eski hocasının telkinleri işe yaramış olacak ki United, 2-0'ın rövanşında mucizeye imza attı.
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Bu durum 'Sir Alex Ferguson sahalara döndü' yorumlarının yapılmasına neden oldu.
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Karşılaşmayı Samuel Eto'o da yerinde takip etti.
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ManU efsanelerinden Cantona da eski takımının mücadelesinde tribündeydi...
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Manchester United ilki başardıManchester United cephesinde bir ilki başarmanın mutluluğu vardı.
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Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında ilk maçı evinde 2 fark ile kaybeden 34 takımın tamamı elenirken; ManU, adını son 8 takım arasına yazdırarak bir ilk başardı.
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Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın başında Premier Lig'de 12, İngiltere FA Cup'ta 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 resmi müsabakaya çıktı.
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Söz konusu maçlarda İngiliz ekibi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Solskjaer sadece Paris Saint-Germain'e yenildi.
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"Mesele tarih yazmak değil"
Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solksjaer, PSG mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.