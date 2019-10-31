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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: AJANSLAR
31 Ekim 2019 - 00:35,

Tarih bu rekoru da yazdı! Liverpool'da tam 10 gol...

Liverpool ile Arsenal Lig Kupası son 16 turu karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

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Oynanan dev mücadelede adeta nefesleri kesti. 85 yılın ardından bir ilk yaşandı.

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Karşılaşmanın 6. dakikasında Arsenal'de Mustafi kendi kalesine attığı golle Liverpool'u 1-0 öne taşıdı. 19. dakikada ise Arsenal'de Torreira attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

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Arsenal'de 26. ve 36. dakikalarda 2001 doğumlu Martinelli attığı 2 golle takımı 3-1 öne geçiren isim oldu.

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43. dakikada Liverpool'lu futbolcu Milner attığı golle skoru 3-2 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

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İkinci yarıda da goller yağmur gibi gelmeye devam etti. 54. dakikada Mesut Özil'in asistinde Niles attığı golle 4-3 yaptı.

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Bu gole karşılık ev sahibi ekibinin 2 golü üst üste geldi. 58. dakikada Chamberlain, 62. dakikada Origi'nin golleri ile maç 4-4'e geldi.

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Arsenal'de Willock uzak mesafeden attığı golle durumu 5-4'e getirdi. Maçın son dakikalarında 90+4'te Origi attığı golle skoru 5-5 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

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Liverpool ile Arsenal arasında oynanan maçta en son 1934 yılında toplam 9 gol olmuştu. 85 yılın ardından oynanan maçta toplam 10 golle rekor yaşandı.

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Penaltılara giden mücadeleyi Liverpool 5-4 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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