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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Foto: AA-DHA
09 Aralık 2018 - 21:02,

"Tarih bu kadar kötü bir Fenerbahçe yazmamıştır"

Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında aldığı 3-0 mağlubiyet sonrası küme düşme hattına geriledi.

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Muhabirimiz Ahmet ERCANLAR, mücadele hakkındaki gözlemlerini şöyle aktardı:

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Bu Fenerbahçe tarihe geçer. Tarih bu kadar kötü bir Fenerbahçe yazmamıştır.

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En küçük bir futbol kişiliği olmayan, ayakta duramayan genç oyuncuları, pozisyon alamayan tecrübeli oyuncuları, kulübesinde oyuna alacak bir oyuncusu bile olmayan bir takım.

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Sahaya çıkan 11’de geçen sezondan farklı sadece 3 oyuncu var ama böylesine rezalet bir tablo…Fenerbahçe nereye gidiyor? Gittiği yer hiç de iyi değil…

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1-   Barış, Eljif gibi genç oyuncular sahanın en kötüsüyse gerisini düşünün. Özellikle Barış değil süper ligde alt liglerde bile oynayamayacak bir performans gösterdi.

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2-   Fenerbahçe ufak bir rakip zorlamasında hemen bozuluyor, hemen dağılıyor. Böylesine kırılgan ve kötü bir takım haline gelmeleri inanılmaz. İyi diyebileceğimiz tek bir nokta yok.

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3- Fenerbahçe’nin devre arasında bir teknik direktöre ve en az 4-5 oyuncuya ihtiyacı var. Bu gidişatla bu takımın geleceği karanlık görünüyor. 

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