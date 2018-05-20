Taraftarları coşturan 10 hikaye

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Galatasaray, ligde son maçta Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Bu sezon 21. kez şampiyon olan Galatasaray'da taraftarı en çok sevindiren 10 olay...
Foto: AJANSLAR
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''NEREDE KALMIŞTIK'' TWEETİ
Igor Tudor ile çalkantılı bir dönem geçiren Galatasaray'da Fatih Terim ismi ağırlık kazanmışken, 22 Aralık gecesi Terim'in twitter hesabından attığı ''Nerede kalmıştık'' tweeti, bu sezon Galatasaray taraftarının en çok sevindiği anların ilk sırasında yer aldı.
Foto: AJANSLAR
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ÖZBEK'İN SEÇİMİ KAYBETMESİ
Camiada kimine göre iyi işler yapmasına rağmen, taraftarla arası açık olan Dursun Özbek sürpriz seçim kararının ardından başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırması da bu sezon taraftarın en çok sevindiği anlar arasında yer alıyor.
Foto: AJANSLAR
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ELMANDER, ŞAŞ, DAVALA, TAFFAREL
Fatih Terim göreve geldikten sonra sarı-kırmızılı taraftarı sevindiren haberler de peş peşe gelmeye başladı. Terim'in teknik ekibinde Hasan Şaş, Ümit Davala, Taffarel'in yer alması, scout ekibinde Johan Elmander'in olması da taraftar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.
Foto: AJANSLAR
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ALBAYRAK YENİDEN FLORYA'DA
Galatasaray'da ne zaman görev alsa taraftar ile arasında çok iyi bir bağ kuran, aynı zamanda Florya'daki havayı da değiştiren Abdurrahim Albayrak'ın Mustafa Cengiz'in ekibinde yer alması da büyük sevinçle karşılandı.
Foto: AJANSLAR
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TRANSFERLERİN TUTMASI
Sezon başında Sneijder'in ayrılması özellikle taraftar arasında büyük üzüntü yaratırken, merak edilen soru yerine gelecek isimlerin nasıl bir performans sergileyeceği oldu. Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Gomis, Belhanda, Feghouli, Maicon gibi isimlerin sergiledikleri performans da sezonun genelinde camianın yüzünü güldürdü.
Foto: AJANSLAR
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YENİDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ
İki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan Galatasaray'da, taraftar şampiyonlukla gelen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy gösterme fırsatını da büyük coşkuyla karşıladı.
Foto: AJANSLAR
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86. DAKİKADA SİNAN'IN GOLÜ
Sezon içinde birçok kritik maçta, birçok kritik gol olurken bunların en önemlisi KOnyaspor karşısındaydı. Galatasaray'ın taraftarı önünde oynadığı maçın 80. dakika 1-1 geçilirken, 86. dakikada Sinan Gümüş'ün şık golü görülmeye değer bir sevinç yaratmıştı.
Foto: AJANSLAR
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BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEKİ 3 PUAN
Büyük maçlardaki şanssızlığını Terim geldikten sonra yenmeye başlayan Galatasaray, sezonun belki de en kritik maçında Beşiktaş'ı taraftarı önünde konuk ettiği maçta yenerken, hem kendi adına önemli bir adım atmış, hem de ezeli rakibine yarışta büyük bir yara aldırmıştı.
Foto: AJANSLAR
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UEFA'DAN 'MEN' GELMEMESİ
Galatasaray taraftarı sezon boyunca UEFA'dan bir men cezası gelip gelmeyeceği konusunu merak ediyordu. Ancak yönetimin görüşmeleri sonrasında UEFA'dan men cezası gelmemesi de sezonun en çok sevindiren konularından biri oldu.
Foto: AJANSLAR
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VE 21. ŞAMPİYONLUK
Sezon sonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonluk hasretine son verdi. 21. şampiyonluk camiadaki sevincin en yüksek noktaya ulaştığı an oldu. (Sporx)
Foto: AJANSLAR
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21. şampiyonluğun muhteşem hikayesi burada! 9. sezonunda 7. şampiyonluğunu kazanan Terim, Aslan'ı yine mutlu sona taşıdı... İzlemek için videoya tıklayınız...