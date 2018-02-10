Taraftarın sabrı taştı! Cenk Tosun...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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En son Arsenal'e 5-1 yenilen Everton'da teknik direktör Sam Allardyce, Crystal Palace maçı için takımda köklü değişikliklere gidiyor.
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Arsenal mağlubiyetiyle taraftarın sabrının taşması üzerine Sam Allardyce, Everton'ın taktiğinde değişikliğe gidiyor. Mavi beyazlıların beklenen patlamayı yapamaması da taraftarın sabrını taşırdı. Everton taraftarı artık takımlarından galibiyet bekliyor.
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İki maç oynattıktan sonra yedek oturttuğu Cenk Tosun'u yeniden ilk 11'e almayı planlayan Allardyce, Oumar Niasse ısrarından vazgeçiyor. Özetle Everton'da son maçta büyük değişiklik yaşanacak. Milli oyuncumuza tekrar ilk 11 yolu gözüktü... Taraftarlar da oyuncumuzun oynamasından yana.
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Kanatlarda ise Sigurdsson ve Theo Walcott görev yapacak. Everton, bugün oynanacak Crystal Palace maçından mutlak ve mutlak galibiyet bekliyor. Camianın artık kayba tahammülü yok ve bu maçı çıkış karşılaşması olarak görüyorlar.
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Wayne Rooney, Cenk Tosun'un gerisinde hücuma yönelik ofansif orta saha olarak görev yapacak. Gözler yine bu maçta Cenk Tosun'un üzerinde olacak. Yeniden ilk 11'e dönecek olan milli oyuncumuzdan çok şey bekleniyor.
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Orta sahayı savunma ve topu ileriye taşıma görevlerini ise Gueye ve Schneiderlin üstlenecek. Savunma hattını ise Williams ve Keane oluştururken Martina ve Coleman ise kanat beki olarak görev alacaklar.
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Allardyce'ın bu maçta 4-2-3-1 dizilişini tercih edeceği öğrenildi. Everton-Crystal Palace maçı bugün TSİ 18.00'de oynanacak. Öte yandan Everton takımı, bu maçın ardından 24 Şubat'a kadar maçı bulunmuyor. Allardyce'ın bu durumu fırsata çevirip takım için sıcak iklimin hakim olduğu Orta Doğu'da bir ülkede kamp düzenleyeceği öğrenildi.(CNN Türk)