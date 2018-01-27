Taraftarı uyardı: Ona sahip çıkmak lazım

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Osmanlıspor ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların Osmanlıspor'u 2-0 geçtiği maçı analiz etti. Ayrıca Dilmen, gündeme yönelik de dikkat çeken ifadeler kullandı. Rıdvan Dilmen'in sözlerinden satırbaşları şöyle:
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Orta saha boşluğu Beşiktaş'ın oyundan çabuk düşmesine sebep oluyor. Beşiktaş tek ihtimalle oynayan bir takımken 2 ihtimale doğru gidiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Galatasaray da rakibin etkili olacağını tahmin etmemiştir. Denayer ilk yarının en iyi ismiydi. 3-4 önemli hamle yaptı. Oyalayarak da hamle yaptı. Fatih hocanın ilk 11 tercihi adaletli ve herkes oynaması gereken yerde oynuyor. Tolga en çok koşandır. İki de öldürücü pas attı. Latovlevici böyle maçlarda Galatasaray için kötü oyuncu değil. Çok ciddi protesto olmasına rağmen de istiyor. Biraz da sahip çıkmak lazım, elindeki tek solak oyuncu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Ndiaye gitti artık, anlaşılan o. Tesadüf değil. Genç oyuncu bunlar, kültürleri de farklı. Bir fırsat bulmuştur Premier Lig'den. 15-16 milyon Euro neyse... 15'e verecekler muhtemelen. Mustafa Cengiz için enkaz devraldı demek istemem ama yeni yönetim enkaz devraldı. Artık yazın 15'e Ndiaye falan alamayacağız. Ndiaye - Cenk gibi oyuncular verildi, iyi paralar ama yazın bu paraların düşük olacağını göreceğiz. Muhtemelen prensip olarak anlaşmıştır, gidecektir. Gelecek transfere bağlı ama orta sahada Tolga-Selçuk ikilisi gözüküyor şu anda
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 6
Liglerin 25.haftası bittiği akşam Galatasaray’ın liderliğinin en az 3-4 puan farkla olmazsa şansının daha az olacağını düşünüyorum. Fark atması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu maçlar önemli. Maçı izlemeyenler maçı nasıl hayal etmeli? Skoru hiç bilmeseler, 3 dakikalık görüntülerde futbolcuları tam vuruş anında bıraksak, bu maçta en az 5 gol oldu derler. Çok net gol pozisyonları vardı. Yüzde 99’luk en az 6 tane pozisyonu vardı Galatasaray’ın. Maçın normal skoru 5-2, 6-2 olması gerek. Demek ki bu oyunu İrfan Buz ve Osmanlıspor güzelleştirmiş. O kadar tempolu oynandı ki maç.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 6
Galatasaray bugün temiz oynadı. Bazı isimler çok iyi oynadı. Omurgadan bahsediyorum. Maçın zemini de güzeldi. Omurga çok iyi oynayınca ve yanındaki oyuncular da takviye yaptı. Tudor’u eleştiriyorduk. O da 8 maçta 7 kazanmış, Fenerbahçe ile berabere kalmış. İçeride zaten problemi yok. Türk Telekom’da Anadolu takımları için puan Aslan’ın ağzında.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Tolga 10 tane gol atsa sol açık değil. Taktiksel anlamda Fatih Terim oyuncuları olması gereken yerlerde oynattı. Gomis’i hocanın bence 60.dakikalarda sokması lazımdı. Eren yüksek toplarda aşırabilir. Bence Gomis’e biraz daha süre verebilirdi. Selçuk İnan ilk yarıda sıfır hata ile oynadı. Bugün Tolga’ya da bayıldım. Kendine iyi bakıyor diye düşünüyorum. Selçuk’un tekrar coşkusu geldi. Tekrar oynayabileceğine inandı. Donk’un kadroda olması ise mecburiyet. Fatih Terim de Lato’nun tek sol bek oyuncusu olduğunu biliyor. Her şey yolundayken Ndiaye neden verilsin?