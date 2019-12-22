MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTaraftardan Obradovic'e destek! Yeni sözleşme...
GeriBasketbol Taraftardan Obradovic'e destek! Yeni sözleşme...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Basketbol
22 Aralık 2019 - 13:32,

Taraftardan Obradovic'e destek! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan Obradovic için hazırlanan sürpriz maça damga vurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko'nun sahasında Teksüt Bandırma ile oynadığı maçta, sarı-lacivertli taraftarlar başantrenör Zeljko Obradovic'e destek verdi.

2

Fenerbahçeli taraftarlar, sıkıntılı bir sezon geçiren sarı-lacivertli erkek basketbol takımının Sırp başantrenörüne karşılaşma öncesi büyük destekte bulundu.

3

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç öncesinde Zeljko Obradovic, taraftarların alkışları ve tezahüratlarıyla salona geldi.

4

Taraftarların sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık veren Obradovic, sahadaki oyuncuları gösterdi ve onlara da destek olunmasını istedi.

5

Sarı-lacivertli taraftarlar, Obradovic için İngilizce pankart açtı. Pankartta "Stay with us forever. More trophies to win" (Daha fazla kupa kazanmak için sonsuza kadar bizimle kal) ifadelerine yer verildi.

6

Taraftarlar, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun Obradovic'i tribünlere getirmesini istedi. Obradovic de tribünleri selamladı.

7

Fenerbahçe taraftarları, Teksüt Bandırma maçındaki molada hep bir ağızdan, “Obradović’e yeni sözleşme” tezahüratı yapıyor.

8

Obradovic, Zenit mağlubiyetinin ardından "Çok zor bir andayız. Bir şekilde reaksiyon vermemiz gerektiği açık. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Geri kalan her şeyle ilgili biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır." sözleriyle radikal kararların sinyalini vermişti.

9

Bu açıklamaların ardından deneyimli koçun istifa edeceği ve yerine Ufuk Sarıca'nın takımın başına geçeceği öne sürülmüştü.

10

Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Sırp başantrenör ile ilgili bir sorun bulunmadığını vurgularken; Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü yönündeki iddia da yalanlamıştı.

11

"Son dönemde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız özelinde gündemde olan negatif sürece dair bazı açıklamalar ve bilgilendirmeler yapmak istiyoruz.

12
13

"Geçtiğimiz sezon boyunca evimizde maç kaybetmeden Play Off’ları tamamlayan, üst üste rekorlarla Final Four’a kalan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yaşanan talihsiz sakatlıklar dolayısıyla finallerde hak ettiği sonucu alamamıştır."

14

"Takımımız bu sezon da tüm hazırlıklarını Koçumuz Obradovic ile birlikte mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda zirve hedefi ile yapmış ve sezona başlamıştır."

15

"İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibariyle beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve Koçumuz Obradovic’e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi