Taraftardan Obradovic'e destek! Yeni sözleşme...

"İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibariyle beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve Koçumuz Obradovic’e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır."