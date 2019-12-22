Taraftardan Obradovic'e destek! Yeni sözleşme...
Fenerbahçe'de geleceği tartışılan Obradovic için hazırlanan sürpriz maça damga vurdu.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko'nun sahasında Teksüt Bandırma ile oynadığı maçta, sarı-lacivertli taraftarlar başantrenör Zeljko Obradovic'e destek verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Obradovic için İngilizce pankart açtı. Pankartta "Stay with us forever. More trophies to win" (Daha fazla kupa kazanmak için sonsuza kadar bizimle kal) ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe taraftarları, Teksüt Bandırma maçındaki molada hep bir ağızdan, “Obradović’e yeni sözleşme” tezahüratı yapıyor.
Bu açıklamaların ardından deneyimli koçun istifa edeceği ve yerine Ufuk Sarıca'nın takımın başına geçeceği öne sürülmüştü.
"Son dönemde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız özelinde gündemde olan negatif sürece dair bazı açıklamalar ve bilgilendirmeler yapmak istiyoruz.
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Fenerbahçe taraftarları, Teksüt Bandırma maçında hep bir ağızdan, “Obradović’e yeni sözleşme” tezahüratı yapıyor.pic.twitter.com/B11zDhxgdq— Spor Arena (@sporarena) 22 Aralık 2019