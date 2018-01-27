Taraftara önce sus dedi, sonra alkışladı! Fatih Terim...
Galatasaray - Osmanlıspor maçında kulübe ve tribün arasında dikkat çeken bir olay meydana geldi! İşte detaylar...
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Maçın son çeyreğine girdiğimizde 1-0 önde olan Galatasaray'da taraftar skoru koruma konusunda tedirgindi. Bu telaşı üst düzeyde yaşayan bir Galatasaray taraftarı da dayanamayarak yüksek sesle Fatih hocaya seslendi.
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Terim birden "Hoca Gomis'i al" diye sürekli bağıran taraftara döndü ve, "Çok konuşuyorsun, yerine otur" dedi. Deneyimli hocanın bu hareketi ve söylediği sözler canlı yayında net bir şekilde fark edildi.
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81. dakikada oyuna giren Fransız golcü, 88'de fileleri sarsarak 3 puanı garantileyen golü kaydetti. Bu golden sonra Terim, "Sus" dediği tarafara dönerek onu alkışladı ve ona hakkını verdi.
Hürriyet Haber
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 biten Osmanlıspor maçının ardından konuştu. Transfere değinen Terim, Ndiaye’nin takım için önemli bir isim olduğunu belirtirken, “Kadrodaki oyuncuların alacaklarının ödenmesi, transferden daha öncelikli” ifadelerini kullandı. Süper Lig’in 19. haftasında Osmanlıspor’u taraftarı önünde 2-0 mağlup eden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulundu. Gomis’in sakatlığı olduğunu söyleyen Terim, “Diğer taraflara bakmıyorum. Hocası olarak ben sakat olduğunu söylüyorum. Marsilya’dan kalma bir rahatsızlığı vardı. Maçtan sonra değil ama ertesi gün hissetti onu. Biz de riske atmamak için götürmedik. Bugün de birden bire antrenmansız olması nedeniyle geç soktum oyuna. 1, 2 maç oynamayınca gole aç olmuş. Biz de kazandıkça doymayan bir ekip olmak istiyoruz. Gomis de bunun bir parçasıdır. Bu yüzden oyuncumla ilgili rahatım. O da herhalde alınmış olacak ki durumun böyle olmadığını söyledi. Oyuncumun söylediği de benim için aslolandır. İnanıyorum ona” dedi.
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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Gomis, sakatlığından dolayı kaçırdığı Kayserispor maçının ardından bu haftaki Osmanlıspor karşılaşmasına yedek başladı. Oyuna 81. dakikada dahil olan yıldız futbolcu, 89. dakikada 1 de gol attı. Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz hafta Süper Lig’de deplasmandaki Kayserispor maçını sakatlığından dolayı kaçırmıştı. Hafta içinde tedavisi yapılan Gomis, sakatlığını atlatarak Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, müsabakaya geçtiğimiz hafta takımına 2 golle katkı sağlayan Eren Derdiyok ile mücadeleye başlarken, Gomis ise yedek bekledi. 32 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 81. dakikasında Eren’in yerine dahil oldu. Yıldız futbolcu oyuna girdikten sonra etkili bir performans sergilerken, müsabakanın 89. dakikasında rakip fileleri havalandırdı. Bafetimbi Gomis, bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı ve gol krallığı yarışını sürdürdü.
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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, attığı golden sonra ‘Para’ işareti yaptı. Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, evinde Osmanlıspor’u Feghouli ve Gomis’in golleri ile 2-0 mağlup etti. Karşılaşma yedek başlayan Gomis, oyuna 81. dakikada Eren Derdiyok’un yerine girdi. Karşılaşmanın 89. dakikasında gol atan Fransız golcü, daha sonra ilginç bir gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanına para almadığı için oynamadığı yönünde çıkan haberlere karşılık olarak, Gomis golden sonra para işareti yaptı.