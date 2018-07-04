Taraftara müjde! Yıldız golcüde anlaşma tamam...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, önceki gün kendisinin talebi üzerine teknik direktör Phillip Cocu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Cocu, FBTV'de transferde aceleci davranmadıklarını söylese de toplantıda ellerini çabuk tutmaları gerektiğini belirterek, Jack Wilshere dışında bir stoper, bir sol açık ve bir santrfor takviyesinin acil yapılmasını istedi.
Foto: AJANSLAR
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Cocu toplantıda, "Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar oyuncuların katılımı çok önemli. Olabilecek en iyi 11'le sahada olmalıyız.
Foto: AJANSLAR
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Ciddi rakiplerle oynayacağız. Gruplara kalma şansımız yüksek. Transferde başarılı olursak, gruplara kalma şansımız bir o kadar artacak" dedi.
Foto: AJANSLAR
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DÖRT AYRI BÖLGE İÇİN TEMASLARDA BULUNACAK
Damien Comolli, bu toplantı sonrasında maliyetler nedeniyle ağırdan aldığı bazı transferleri hızlandırma kararı aldı ve dün sabah saatlerinde yurt dışı seferine çıktı.
Foto: AJANSLAR
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Comolli'nin bu seferde Wilshere'in yanı sıra Hollandalı golcü Bas Dost, Kolombiyalı stoper Yerry Mina ve Tottenham'ın Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili temaslarda bulunacağı bildirildi.
Foto: AJANSLAR
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BAS DOST'A 16 MİLYON EURO
F.Bahçe'nin santrfor listesinde ilk sırada olan Bas Dost, sarı-lacivertlilere hayli yakın... F.Bahçe'nin Hollandalı golcüye 4 yıllığına 16 milyon Euro'luk bir paket sunduğu ve oyuncunun teklife sıcak baktığı kaydedildi.
Foto: AJANSLAR
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Yönetimin bu transferde sıkıntı yaşamamak adına, oyuncunun sözleşmesini feshettiği eski kulübü Sporting Lizbon ile de temas halinde. (Fotomaç)
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçeliler dikkat! Transferdeki son gelişmeler burada... Sarı-lacivertli kulüp, Bas Dost ve Jack Wilshere transferlerini açıklama noktasına geldi... Fenerbahçe'deki son dakika gelişmelerini Muhabirimiz Ahmet Ercanlar aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...