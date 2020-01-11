Tammy Hembrow'dan ifşa itirafı! Tüm sporcular...

Ünlü fitness modeli Tammy Hembrow spor dünyasını karıştıracak itiraflarda bulundu.
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Sosyal medyanın ünlü isimlerden biri olan Avustralya fitness modeli Tammy Hembrow, kız kardeşleri Amy ve Emilee ile yaptığı podcast yayınında çarpıcı bir itirafta bulundu.
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Başarılı bir fitness kariyerinin yanı sıra bu alanda bir imparatorluğu olduğu konuşulan Hembrow, yayında yaptığı açıklamada, Instagram'dan aldığı özel mesajlara değindi.
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25 yaşındaki model, "Size yemin ederim ki dünyadaki her sporcu özel mesaj kutuma mesaj bıraktı" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Hembrow, bu mesajlardan bazılarını yayın esnasında okudu.
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İddiasını artıran Tammy Hembrow, "Bir takımda bulunan sporcuların tamamı bana mesaj gönderdi" ifadelerini kullandı.
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Gelen mesajlara kayıtsız kalmama şartını da açıklayan 25 yaşındaki fitness modeli, "Süper samimi ve havalı olduğunu düşündüğüm biri mesaj gönderdiyse ona cevap verebilir ve beni bir randevuya götürmelerine izin verebilirim" diyerek açık kapı bıraktı.
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Bir başka sosyal medya fenomeni Reece Hawkins ile aşk yaşayıp nişanlanan ve bu ilişkisinden 2 çocuk sahibi olan Hembrow, sosyal medya paylaşımları ve fitness sayesinde önemli bir gelirin de sahibi.
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Hembrow ayrıca, kendi markası da dahil olmak üzere bazı giyim markalarıyla ilgili paylaşımlar yapıyor ve bu şekilde oldukça ciddi gelir elde ediyor.
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Kardashian kardeşlerden Khole Kardashian'a özel ders veren ve aile fertleriyle tanışan Hembrow, Kyle Jenner'ın 21. yaş günü partisinde hastanelik olarak gündeme gelmişti.
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Ünlü modelin şu anda 10 milyonu aşkın Instagram takipçisi bulunuyor.
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Tammy Hembrow kişisel sitesinde ise, "İnsanları mutlu bir şekilde yaşamaya teşvik ve motive etmek istiyorum" diyor.