Tam o an taraftarlar çıldırdı: Defol git!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Premier Lig'in 29. haftasında Burnley ile Everton karşı karşıya geldi. Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti. Everton'ın hocası Sam Allardyce 68. dakikada Cenk Tosun'u oyundan çıkardı. Everton sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Cenk'in oyundan alınmasına taraftarlar tepki gösterdi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Cenk Tosun'un ilk golünü atması dış basında yerini aldı. Ancak Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın Cenk'i oyundan alması büyük tepki topladı. İşte dış basında yer alan haberler:
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Daily Mirror: Cenk Tosun ilk golünü attı ama Niasse’nin oyuna alınması ise taraftarları çileden çıkardı. Allardyce için ‘defol git’ tezahüratları yapıldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Daily Mail: Cenk Tosun maçın açılış golünü attı. 68.dakikada yerini Niasse’ye bırakınca Everton taraftarları, ‘defol git Sam’ diye bağırdı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
4 / 8
İşte Cenk Tosun'un ilk Premier Lig golü! İzlemek için videoya tıklayınız...
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
5 / 8
The Guardian: Cenk’ten şık bir gol ve harika performans. Allardyce ise artık taraftarlar için ‘şişman ve açgözlü’ bir menajer.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
6 / 8
The Sun: Everton’ın 27 milyon poundluk transferi Cenk Tosun etkileyici bir 68 dakika geçirdi ve takımının tek golünü attı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Daily Telegraph: Cenk Tosun attığı ilk golle Everton’ı zafere götürmeye çok yakındı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
8 / 8
Türkiye'de ise Uğur Karakullukçu görüşlerini ise şu şekilde kaleme aldı:Premie r Lig futbolun en gösterişli vitrini ve gösterişli vitrine çıkmak kadar inmek de kolaydır. İlgi büyük olur ama çabuk tükenir. Sam Allardyce'ın kısır sistemi ve yanlış tercihlerinin bedelini, "Gol atamıyor" diye Cenk ödeyebilirdi. Bu yüzden Cenk'in attığı güzel kafa golü önemli bir adım oldu. Maçta da çok iyi oynadı. Burnley gibi savunma ağırlıklı bir takıma karşı kapanıp 1-0'dan maçı veren Allardyce'ın ise suyu ısınıyor. Cenk'i oyundan alması da yanlış hamlelerinden biriydi. Cenk, Büyük Sam'e rağmen yürüyüşüne devam etmek zorunda.