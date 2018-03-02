Talisca'yı topa tuttular... 'Karakter yoksunu!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'yı bombaladılar... Yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef olan genç oyuncu için şok ifadeler kullanıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Benfica ile sözleşmesini uzatan ve ardından sözleşme imzalamak zorunda bırakıldım diyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca'yı topa tuttular... İşte sert eleştiriler ve ona neden olan sürece dair detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5
2 yıldır kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve geçtiğimiz günlerde Benfica ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Talisca, 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından ''Beşiktaş'tan ayrılmak hiçbir zaman istemedim. Burada ben ve ailem çok mutluyuz. Sözleşme imzalamaya zorlandım'' sözlerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Benfica taraftarları ise bonservisi hala Benfica'da bulunan Brezilyalı yıldızı ağır sözlerle eleştirdi. Portekiz gazetesi A Bola'ya konuşan Benfica taraftarları, Talisca'yı sadık olmamak ile eleştirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5
''KARAKTER YOKSUNU!''
Portekiz ekibinin taraftarları, ''Karakter yoksunluğu kariyerine zarar verecek'', ''Parayı nereden alıyorsan onun yanındasın. Kariyerine Türkiye'de veya Çin'de başarılar!'', ''Saygısızsın Talisca. Kullandığın sözlere dikkat et!'' şeklinde yorumlarda bulundular. (Sporx)