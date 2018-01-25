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Futbol

Talisca'ya çılgın teklif

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'ya Çin'den ciddi bir talip var.

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Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'ya Çin'den ciddi bir talip var.

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Beşiktaş'taki performansıyla adını dünyaya duyuran Anderson Talisca'ya Çin'den yüklü bir teklif geldiği iddia edildi.

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Portekiz basınında yer alan haberlere göre Çin Süper Ligi'nde yer alan Changchun Yatai Kulübü, Brezilyalı futbolcu için 30 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

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Talisca'nın Çin'e transfer olmak istemediği belirtildi. Sambacının Benfica ile 2019'da bitecek sözleşmesini de yenilemye yanaşmadığının altı çizidi.

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Benfica cephesinde Talisca durumu belirsizliğini korurken, Çinliler'in Lizbon'a transfer için temsilci gönderdiği kaydedildi.

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