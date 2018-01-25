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Talisca'ya çılgın teklif
Futbol
Talisca'ya çılgın teklif
Beşiktaş
'ta kiralık olarak forma giyen Anderson
Talisca
'ya Çin'den ciddi bir talip var.
Hürriyet Haber
25.01.2018 - 21:23
SON GÜNCELLEME
25.01.2018 - 21:23
Hürriyet Haber
25.01.2018 - 21:23
SON GÜNCELLEME
25.01.2018 - 21:23
1 / 5
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'ya Çin'den ciddi bir talip var.
Hürriyet Haber
25.01.2018 - 21:23
SON GÜNCELLEME
25.01.2018 - 21:23
2 / 5
Beşiktaş'taki performansıyla adını dünyaya duyuran Anderson Talisca'ya Çin'den yüklü bir teklif geldiği iddia edildi.
Hürriyet Haber
25.01.2018 - 21:23
SON GÜNCELLEME
25.01.2018 - 21:23
3 / 5
Portekiz basınında yer alan haberlere göre Çin Süper Ligi'nde yer alan Changchun Yatai Kulübü, Brezilyalı futbolcu için 30 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
Hürriyet Haber
25.01.2018 - 21:23
SON GÜNCELLEME
25.01.2018 - 21:23
4 / 5
Talisca'nın Çin'e transfer olmak istemediği belirtildi. Sambacının Benfica ile 2019'da bitecek sözleşmesini de yenilemye yanaşmadığının altı çizidi.
Hürriyet Haber
25.01.2018 - 21:23
SON GÜNCELLEME
25.01.2018 - 21:23
5 / 5
Benfica cephesinde Talisca durumu belirsizliğini korurken, Çinliler'in Lizbon'a transfer için temsilci gönderdiği kaydedildi.
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