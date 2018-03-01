Talisca’ya büyük şok! Volkan Demirel...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel arasında yaşanan ve Talisca’nın parmak hareketi sebebiyle tartışmalara sebep olan olay ile ilgili soruşturma tamamlandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat 2017 günü oynanan Türkiye Kupası maçında Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel arasında yaşanan tartışmayla ilgili yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Basın Suçları Savcısı Asım Ekren tarafından 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' çerçevesinde Anderson Talisca ile Volkan Demirel hakkında müşteki şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatmıştı. Talisca'nın maç esnasında kaleci Volkan Demirel'e orta parmağını gösterdiği, ardından Volkan Demirel'in maç sonunda Talisca ile soyunma odası koridorunda tartıştığı iddia edilmişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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VOLKAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Savcılık, Talisca'yı ve Volkan Demirel'i ifadeye davet etmiş, Volkan Demirel ifadesinde, Talisca'nın yaptığı el hareketinin hakaret içerikli olduğunu, maç sonunda neden böyle bir hareket yaptığını sormak için yanına gitmek istediğini, fakat bunu başaramadığını, kendisinden şahsen şikayetçi olmadığını belirtti.
Fotoğraflar: Arşiv
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"ANLAMINI TAM BİLMİYORDUM"
Talisca ise ifadesinde, maç içerisinde tartışmaya sebep olan pozisyon sırasında Volkan Demirel'in kendisine küfür ettiğini, yaptığı hareketin kendi ülkesinde bu kadar ağır bir anlama gelmediğini, hakaret etmek istemediğini, hafif bir jestle olayı geçiştirmek istediğini kaydetti.
Fotoğraflar: Arşiv
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TALİSCA'YA DAVA
Yürütülen soruşturma sonucunda Volkan Demirel hakkında '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya muhalefet' suçu kapsamında takipsizlik kararına hükmedilirken Talisca hakkında aynı suç kapsamında dava açıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Hazırlanan iddianamede, Talisca hakkında çıkarılan zorla getirme kararına da atıf yapıldı. İddianamede, maç sonrası hakkında soruşturma başlatılan Talisca için Beşiktaş Kulübü avukatına ifade için bildirimde bulunulduğu, birkaç kez telefon ile hatırlatma yapıldığı, bütün girişimlere rağmen ifade davetine icabet edilmeyince zorla getirme kararı çıkarıldığı belirtildi. (Sabah)