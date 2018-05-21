Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Talisca'nın yerine geliyor... İşte Kartal'ın yeni 10 numarası!
Beşiktaş'a veda eden ve siyah beyazlı formayı giymeyeceğini açıklayan Talisca'nın yerine gelecek isim belli oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Beşiktaş'tan ayrılmak üzere olan Talisca'ya Manchester United talip oldu. Bu oyuncu ile Liverpool da ilgilenmesine rağmen Manchester United'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş Yönetimi, Talisca'nın yerine Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'ı listenin başına aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sezon PAOK'ta 3. sezonunu yaşayan 24 yaşındaki Yunan futbolcu 37 resmi maçta forma giyerken fileleri 12 kez havalandırdı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Pelkas'ın yıldızı giderek parlıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Talisca gibi frikik atışlarını çok iyi kullanan Pelkas uzaktan mermi gibi şutlar atmasıyla tanınıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yunanistan futbolunun parlayan yıldızı olarak gösterilen Pelkas süratli bir oyuncu olarak da dikkat çekiyor. (Takvim)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Talisca zaten devre arasında gitmişti!" Şenol Güneş, Brezilyalı futbolcunun Premier Lig'e gideceğini açıkladı. Güneş'in Talisca için yaptığı açıklamayı izlemek için videoya tıklayınız...