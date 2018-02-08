Talisca transferinde flaş gelişme! Başkan ile başbaşa...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Talisca transferinde flaş gelişme! Başkan ile başbaşa...
Beşiktaş'ta, Talisca konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Siyah beyazlı formayı kiralık olarak giyen ve ikinci sezonunu geçiren Anderson Talisca, attığı ve attırdığı gollerin yanısıra, futboluyla da Beşiktaş'ı sırtlıyor. Ve sambacı transferi konusunda Başkan Fikret Orman ile görüştü ve çok konuşulacak bir talepte bulundu... İşte o detay...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Kara Kartal’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, sezon sonuna 3,5 ay kala geleceği için harekete geçti. Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 63 maçta 29 gollük performans sergileyerek kariyerinin altın çağını yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, son durumunu Başkan Fikret Orman’la görüştü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Yıldız ismin, mini toplantı sırasında futbol hayatına Türkiye’de devam etmek istediğini iletti. Talisca’nın, “Sözleşmemin bitimine kısa bir süre var. Benfica’ya dönmek istemiyorum. Bunun için gereken fedakarlığı yapmaya hazırım. Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Lütfen beni bırakmayın. Bonservisimi alır mısınız?” ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Başarılı oyuncudan gelen bu istek sebebiyle mutlu olan Orman’ın da yıldız isme bu konuda ellerinden geleni yapacaklarının garantisini verdiği kaydedildi. Sözleşmesinde 25 milyon Euro’luk (116 milyon TL) satın alma maddesi bulunan Anderson Talisca için Beşiktaş, 2 sezon için Benfica’ya 5 milyon Euro’luk (23 milyon TL) kiralama bedeli ödemişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 5
Yapılan kontrat gereği Sambacı’yla 31 Mayıs’a kadar anlaşması bulunan Kara Kartal’ın, kiralama bedeli düşüldüğündü bu futbolcuyu 20 milyon Euro’luk (93 milyon TL) bedele kadrosuna katma hakkı bulunuyor. (Fanatik)