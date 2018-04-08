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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Talisca, Ronaldo ve Kane'ı solladı! Devler şokta...
Futbol

Talisca, Ronaldo ve Kane'ı solladı! Devler şokta...

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız futbolcusuTalisca bu sezon attığı kafa golleriyle Süper Lig'de takımına kritik puanlar kazandırdı. İşte Süper Lig'de ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon en çok kafa golü atan futbolcular... (Sadece lig golleri hesaplanmıştır.)

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız futbolcusuTalisca bu sezon attığı kafa golleriyle Süper Lig'de takımına kritik puanlar kazandırdı. İşte Süper Lig'de ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon en çok kafa golü atan futbolcular... (Sadece lig golleri hesaplanmıştır.)

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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RODRIGO MORENO - Valencia / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 4

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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GUIDO CARRILLO - Monaco / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 5

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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JUANPE - Girona / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 6

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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DAMIEN DA SILVA - Caen / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 8

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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SALOMON KALOU - Hertha / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 5

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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MOUSSA KONATE - Amiens / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 8

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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ROBERT LEWANDOWSKI - Bayern Münih / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 8

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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ROBERTO INGLESE - Chievo / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 10

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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CRISTIANO RONALDO - Real Madrid / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 10

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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GIOVANNI SIMEONE - Fiorentina / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 11

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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EMILIANO SALA - Nantes / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 6

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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EMMANUEL ADEBAYOR - Başakşehir / Kafa golü: 4 / İsabetli kafa vuruşu: 8

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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SANTI MINA - Valencia / Kafa golü: 5 / İsabetli kafa vuruşu: 6

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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RADAMEL FALCAO - Monaco / Kafa golü: 5 / İsabetli kafa vuruşu: 7

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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SERGIO AGÜERO - Manchester City / Kafa golü: 5 / İsabetli kafa vuruşu: 8

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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CIRO IMMOBILE - Lazio / Kafa golü: 5 / İsabetli kafa vuruşu: 11

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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WILLIAN JOSE - Real Sociedad / Kafa golü: 5 / İsabetli kafa vuruşu: 7

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
SON GÜNCELLEME
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NALDO - Schalke / Kafa golü: 5 / İsabetli kafa vuruşu: 14

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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EDIN DZEKO - Roma / Kafa golü: 5 / İsabetli kafa vuruşu: 14

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
SON GÜNCELLEME
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MAXI GOMEZ - Celta / Kafa golü: 6 / İsabetli kafa vuruşu: 10

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
SON GÜNCELLEME
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HARRY KANE - Tottenham / Kafa golü: 6 / İsabetli kafa vuruşu: 10

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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TALISCA - Beşiktaş / Kafa golü: 6 / İsabetli kafa vuruşu: 10

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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ALVARO MORATA - Chelsea | Kafa golü: 7 | İsabetli kafa vuruşu: 9

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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NOLAN ROUX - Metz | Kafa golü: 7 | İsabetli kafa vuruşu: 12

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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LEONARDO PAVOLETTI - Cagliari | Kafa golü: 7 | İsabetli kafa vuruşu: 18

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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CHRISTHIAN STUANI - Girona | Kafa golü: 9 | İsabetli kafa vuruşu: 15

Kaynak: Opta / Fotoğraflar: Getty Images
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TaliscaRonaldoHarry Kane

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