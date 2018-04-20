Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hastane sonrası ilk kareler... Şenol Güneş'e Beşiktaş takım kaptanlarından ziyaret
Fenerbahçe derbisinde kafasından yaralanan, kafasına dikiş atıldıktan sonra geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş taburcu edildi. Taburcu edilen Güneş'i takım kaptanları evinde ziyaret etti.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle başına yabancı madde isabet etmesiyle yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş taburcu edildi. Güneş, hastaneden doğruca evine gitti.
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Beşiktaş'ta takım kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup bu sabah hastaneden taburcu olan Şenol Güneş'i antrenman sonrası evinde ziyaret ettiler...
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Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladıkları antrenmanın ardından Güneş'in evine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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Öte yandan sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımlarda tribünden atılan cisimle yaralanan Şenol Güneş'in kafasının yarılmadığı iddia edilmiş, hatta Fenerbahçe'nin sağlık sponsoru olan Liv Hospital'ın ambulansındaki görevlilerin ilk müdahaleyi yaptığı ve ambulansta bulunan Can Gürsoy'un Şenol Güneş'in kafasının yarılmadığını söylediği söylentisi yayılmıştı.
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Liv Hospital yetkilileri ne İstanbul'daki hastanelerinde ne Samsun'daki hastanelerinde ne de kendilerine bağlı ambulanslarda bu isimde birinin olduğunu söyledi.
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Beşiktaş Kulübü de Teknik Direktör Şenol Güneş'e ilk müdahaleyi kulüp doktorlarının yaptığını ve ambulansta herhangi bir müdahalede bulunulmadığını açıkladı.
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Ayrıca Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes de dünkü maçta hastanelik olan Şenol Güneş'le ilgili açıklama yaptı. Gelsenkirchen ve İstanbul'da tribün olayları yaşandığını öğrendiğini belirten deneyimli teknik adam, "Bunlar görmek istemediğimiz olaylar. İstanbul'a, kafasına isabet eden cisimle yaralanan Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Çok iyi bir teknik direktör, onu çok beğeniyorum. Bunu yapanlar taraftar olamaz. Onların futbolda işi yok."
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Cenk Tosun da eski hocasını unutmadı ve sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara değinen Cenk Tosun olayların son derece korkunç olduğunu söyledi. Cenk Tosun, "Dünkü derbide yaşanan sahneler korkunç. Tez zamanda şifalar" şeklinde bir paylaşımda bulundu.