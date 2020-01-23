Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 09:56,
Vedat Muriqi bilmecesi! “Evet, arkadaşlar bilerek kart gördüler”
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Gaziantep FK karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası 'bilinçli kart görme' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Futbol gündeminin en çok konuşulan konularından olan bu durumu Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Tahir Kum köşesine taşıdı.
Futbol gündeminin en çok konuşulan konularından olan bu durumu Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Tahir Kum köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Bu defa da konu, Vedat Muriç’in PFDK’ya sevk meselesi... Gerekçe: Bilinçli kart görme. Delil: ‘Niyet okuma’ yöntemi! Çünkü bu konuda ne hakem ne gözlemci ne de temsilci raporlarında herhangi bir ifade var. Ek rapor isteme, ekstra görüntü vs. de yok.
Ama ne var?.. Medyada ve sosyal medyada Vedat’ın bu kartı bilinçli gördüğü yönünde genel kanaat! Tıpkı Fatih Terim’in Tuzla maçı sonrası muhabirin, “Hocam koridorda yaşanan olaylarla ilgili yorumunuz nedir?” sorusuna, “Gereğini yaptık yakışanı yaptık” cevabıyla neyi kast ettiği yönünde oluşan o genel kanaat gibi. Ama o gün için “Niyet okuyamayız” deniliyordu; bugün için “Niyet belli” deniliyor.
NİYET OKUMA
Ne var?.. Vedat’ın art arda iki defa sarı kartlık girişimde bulunması. Önce topsuz alanda rakibine faullü hareket yapması, ardından hakem düdüğü çaldıktan sonra topa vurması. Ne var?
Bir de bir muhabir arkadaşımızın maç sonu yaptığı paylaşım var. “Vedat Muriç’e ‘Bilerek mi kart gördün, konuşabilir miyiz?’ diye sordum. Gülümsedi. “Konuşamam, konuşursam ceza alırım dedi” paylaşımı var. Peki, bunda ne var? Orada da ‘niyet okuma’ var. Vedat’ın “Konuşursam ceza alırım” sözünden, ‘37. maddeyi kast ediyor’ niyetini okuma var. Acaba Vedat’ın burada konuşamamaktan kastı, ‘kulübün genel olarak kart gören oyunculara koyduğu konuşma yasağı filan olabilir mi?’ diye düşünen yok.
7