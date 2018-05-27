Sürpriz vedalar, Avrupa'yı sallayacak kadro! Terim raporunu veriyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray’da seçim sürecinin sona ermesinin ardından, teknik direktör Fatih Terim yeni sezonun hazırlıklarına hız verdi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Terim, genel kuruldan zaferle ayrılan başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak’la hafta içinde bir araya gelerek, gelecek sezon için hazırladığı raporu sunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, UEFA’nın Finansal Fair Play incelemesine tabi tuttuğu sarı kırmızılı kulüp hakkındaki kararını henüz açıklamadığı için yeni sezon planlamasında 3 farklı senaryoya yer verdi. Raporun detayları şöyle:
UEFA 2018-19 sezonu için bütçe kısıtlaması getirirse, kadro ona göre şekilenecek. Eski yönetimin UEFA ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sarı kırmızılı takımın yıllık futbolcu maaşlarının toplamı 65 milyon Euro ile sınırlandırılmıştı. UEFA aynı şekilde bir karar alırsa, kadroda yeni transferlere yer açmak amacıyla sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Yurt dışından taliplileri olan yüksek maaşlı bazı futbolcular satılarak, Terim’in istediği yeni isimler kadroya katılacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Rapordaki ikinci senaryo; ‘sattığın kadar al.’ Yani Galatasaray, sattığı oyunculardan elde ettiği bonservis geliri kadar oyuncu transfer edebilecek veya ‘kiralama’ yoluna başvuracak. Sarı kırmızılı yönetim böyle bir durumda da, yeni transfer lere kaynak yaratmak için mevcut kadrosundaki bazı futbolcuları satacak. Ya da Fatih Terim’in kadroya katılmasını istediği futbolcular, geçmiş yıllarda birçok kulübümüzün yaptığı gibi ‘kiralama’ formülüyle transfer edilmeye çalışılacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Fatih Terim’in 3 numaralı senaryosu UEFA’dan herhangi bir kısıt ya da sınırlama gelmemesi üzerine kurulu. Her ne kadar UEFA’nın böyle bir karar alması zor gibi görünse de, her ihtimali dikkate alan Terim, buna göre de bir hazırlık yaptı. Türkiye’deki başarısını Şampiyonlar Ligi’ne de taşımayı çok isteyen Terim, takımı bu hedeflere ulaştırabilecek futbolcuları belirledi. Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim, haziran ayı içinde açıklanacak UEFA kararının hemen ardından bu senaryolardan birini uygulayacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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NİSAN'DA 1.1 MİLYON TL KAR
Galatasaray Futbol Takımı’nın ligde 21. şampiyonluğunu elde etmesi, kulübün lisanslı ürün satışlarını olağanüstü düzeyde artırdı. Sarı kırmızılı kulüp, tarihinde ilk mağazacılıktan kâra geçtib GS Store, geçtiğimiz nisan ayında 1.1 milyon TL kâr elde etti.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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15 MiLYON LiRA CiRO
Sarı kırmızılı kulübün sahibi olduğu 27 GS Store mağazasının nisan ayı cirosu 15 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu hafta sonu düzenlenecek ‘Grey Weekend’ kampanyasının da kulübe milyonlarca TL kazandırması bekleniyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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YENİ KAMPANYA GREY WEEKEND
Galatasaray Kulübü, genel kurulda üç rakibinin toplamından daha fazla oy alarak başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz’e gösterilen ilgi üzerine harekete geçti. Cengiz’in ‘gri’ renkli oy pusulasıyla seçimi kazanmasından yola çıkan kulüp, ‘Grey Weekend (Gri Hafta Sonu)’ adlı yeni bir kampanya başlattı. 1 Haziran Cuma günü başlayıp 3 Haziran Pazar günü sona erecek kampanya çerçevesinde GS Store’da futbol takımının 21. şampiyonluğunu kazanmasına gönderme yapılarak, yüzde 21 indirim uygulanacak. GS Store’un geçtiğimiz aylarda yaptığı ‘Yellow Friday (Sarı Cuma)’ kampanyası da büyük ilgi görmüştü.