Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sürpriz transfer... Tudor ilk bombasını G.Saray'dan patlatıyor!
Galatasaray’da Spor Toto Süper Lig’in ilk 8 haftasında 7 galibiyet alınan periyotta Igor Tudor’un vazgeçilmezleri arasında yer alan bu maçlarda da attığı gollerle yıldızlaşan Galatasaraylı oyuncu Udinese yolunda…
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Teknik direktörlük görevine Igor Tudor’u getiren Serie A ekibi, Hırvat teknik adamın gözdesini sezon sonunda kadroya katmanın planlarını yapıyor. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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Udinese’nin satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak istediği yıldızın Tolga Ciğerci olduğu öne sürülürken transfer için 3 milyon Euro önereceği iddia edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Tolga Ciğerci’nin 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bonservis bedelini ödemek istemeyen Udinese, Tolga Ciğerci’yi 1 yıl kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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GALATASARAY’A CEZA GELİRSE…
UEFA’nın Galatasaray’a ne ceza vereceği merak konusu olurken muhtemel cezalar arasında yer alan transfer kısıtlaması (Sattığın kadar al) yüzünden Tolga Ciğerci’nin takımdan gönderilmesine sıcak bakılıyor. Fatih Terim’in Tolga Ciğerci’yi önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği belirtiliyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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GALATASARAY’DA GÖZDEN DÜŞTÜ
Igor Tudor sonrası Fatih Terim’in göreve gelmesiyle performansında büyük düşüş gözlemlenen Tolga Ciğerci, yedek kulübesine çekildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında T.M Akhisarspor’a 2-0 yenildiği karşılaşmada taraftarın büyük protesto gösterdiği genç oyuncu, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kadroya alınmamış ve yerine U21 takımının oyuncusu Celil Yüksel kadroya dahil edilmişti. Tolga Ciğerci, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti. (Star)
Fotoğraflar: Arşiv
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'Paşa ne demek?' Minik futbolseverler Cenk Tosun'u sorularıyla terletti! İzlemek için videoya tıklayınız...