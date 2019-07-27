Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sürpriz isim Galatasaray için devrede! Monaco ikna oldu...
Galatasaray uzun süredir peşinden koştuğu 33 yaşındaki yıldız için sabırla tüm şartların oluşmasını bekliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Falcao'nun 9 numaralı formayı giyeceği o günün hasretiyle yanarken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Aslan'da üst üste yapılan 7 transferin ardından gözler tamamen Radamel Falcao'ya çevrilmiş durumda.
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Sarı-kırmızılılar kaleden, stopere, sağ bekten, orta sahaya, kanatlardan, ön liberoya kadar önemli transferlerini noktaladı ancak hala gelecek sezon forvet mevkisini teslim edeceği ismi renklerine bağlamadı.
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Galatasaray'da herkesin gönlündeki golcü de belli: Radamel Falcao. Cimbom'da yönetim sabırla Kolombiyalı yıldızı almak için tüm şartların oluşmasını bekliyor.
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Sarı-kırmızılı yönetim, Radamel Falcao ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
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Monaco da 33 yaşındaki oyuncunun aldığı yüksek maaştan kurtulmak için herhangi bir bonservis bedeli talep etmiyor.
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Ancak henüz yerini dolduracak oyuncu bulamadığı için de gidişine şu aşamada izin vermiyor.
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Galatasaray yönetimi de Falcao ile sürekli temasta kalarak Çin ve Porto'dan gelen tekliflerin aklını karıştırmaması için uğraşıyor.
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Aslan, Falcao transferini gelecek hafta bitirmeye çalışıyor.
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GIULY YARDIM EDİYOR
Futbolculuğu döneminde Cimbom'un tekliflerini kabul etmeyen Ludovic Giuly, Radamel Falcao transferinde Cimbom'a yardımcı oluyor.
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Giuly'nin devreye girmesinin ardından sarı-kırmızılıların bir hayli mesafe kat ettiği öğrenildi. Giuly'nin Monaco'yu bonservisten vazgeçiren isim olduğu da belirtildi.
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İDMANA DEVAM
Radamel Falcao izinli olduğu için takımla birlikte çalışmıyor ancak Kolombiyalı süper yıldız antrenmanlarını aksatmıyor.
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33 yaşındaki golcü oyuncu bireysel çalışmalarla kendini formda tutuyor. Falcao, İnstagram hesabına ağırlık kaldırırken ve yüksek deparlı koşarken çekilen videolarını yükledi.
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CİMBOM'UN GÖZÜ DIAZ'DA
Galatasaray Monaco'nun bir an önce forvet bularak, Radamel Falcao'yu bırakmasını bekliyor. Monaco'nun Andre Silva transferi yatınca, Fransız kulübü şimdi de Real Madrid'de forma giyen Mariano Diaz'a teklif götürdü.
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Monaco, 25 yaşındaki santrforu ikna edebilirse Falcao'nun çıkışına izin verecek. Sarıkırmızılılar da bir an önce bu transferin gerçekleşmesini umut ediyor.
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Josef de Souza'dan Falcao'ya 'G.Saray'da buluşacağız' mesajı:
Cimbom'un büyük hedefi Radamel Falcao konusunda heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün başkan Mustafa Cengiz'in taraftarlara, "Falcao'yu sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz" demesinin ardından dün de Kolombiyalı golcü ile Josef de Souza'nın sosyal medyadaki paylaşımları büyük yankı uyandırdı. G.Saray'la adı anılan Josef de Souza, Falcao'nun Instagram'dan yaptığı paylaşıma "Görüşürüz dostum" yorumunda bulundu. Bu sözler "İki futbolcu G.Saray'da buluşacak" şeklinde yorumlandı.