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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
28 Mayıs 2019 - 20:55,

Sürpriz gelişme!.. Salih Uçan şoku yaşamıştı...

İtalya Serie A takımlarında Empoli, küme düşerken, Salih Uçan cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı...

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İşte detaylar...

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Avrupa'da futbol ligleri tamamlanırken, bazı Türk futbolcuların formasını terlettiği takımlar küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

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İtalya Serie A'da Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli, ligin son haftasında deplasmanda Inter'e mağlup olarak küme düştü.

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Inter karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Salih, takımının maçta attığı tek golün asistini yaptı.

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Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferinde bonservisiyle birlikte Empoli'ye giden Salih Uçan, takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşadı.

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Bu sezon Serie A'da 14 maçta forma giyen Salih Uçan, bir gol atıp, bir de asist yapma başarısı gösterdi.

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Empoli'nin Serie B'ye düşmesinin ardından Salih Uçan'ın serbest kalma hakkı bulunuyor.

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25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle yaptığı sözleşmede 'küme düşülmesi halinde serbest kalır' maddesi olduğu öğrenildi.

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Serbest kalma hakkı elde eden Salih Uçan için Süper Lig ve yurt dışından tekliflerin olduğu ifade edilirken, Salih Uçan da geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.

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25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kesin kararını tatilin ardından vermesi bekleniyor.

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Öte yandan Almanya Bundesliga'da Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart da küme düştü.

Ligi 16'ncı sırada bitiren ve play-out karşılaşmasında Union Berlin ile karşılaşan Stuttgart, iki maçtan da beraberlikle ayrılmasına rağmen deplasman golü kuralı nedeniyle lige veda etti.

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