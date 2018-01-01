Sürpriz buluşma! Cenk Tosun ve Arda Turan...

Arda Turan'ın yeni takımı belirsizliğini korurken İspanya'dan flaş iddialar geliyor...
Spor Arena / DIŞ HABERLER
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Spor Arena / DIŞ HABERLER
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Transfer sezonunun başlamasıyla iddialarda artıyor. Sezon başından bu yana Barcelona'da topa dokunmayan Arda Turan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken İspanya'dan önemli bilgiler geliyor.
Spor Arena / DIŞ HABERLER
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El Mundo Deportivo Gazetesi'nin haberine göre 30 yaşındaki futbolcunun önceliği Türkiye. Beşiktaş yöneticisi Umut Güner ile Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi. Beşiktaş'ın bu transferi ekonomik olarak zor bulduğu ve görüşmelerden sonuç alınamadığı dile getirildi.
Spor Arena / DIŞ HABERLER
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Beşiktaş transferinin olmaması durumunda Bulut'un Serie A'da ve İngiltere Premier Lig'de takım aradığı kaydedildi. Bunlar arasında çok ilginç bir iddia dikkatlerden kaçmadı.
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Ahmet Bulut'un temasta olduğu kulüplerden birisinin, Cenk Tosun'un transfer olması beklenilen Everton olduğu dile getirildi. Barça'nın kasasından büyük mebla çıkararak transfer ettiği Arda Turan için 20 milyon Euro bonservis istediği ve bu rakamın transferi zor hale getirdiği ifade ediliyor.
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Ahmet Bulut'un görüştüğü diğer kulüpler arasında AC Milan ve Arsenal'ın olduğu kaydedildi. Bu seçenekler olmazsa tecrübeli oyuncunun yarım sezon daha Barcelona'da kalması gündemde. Barcelona ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan milli oyuncunun yıllık 7 milyon Euro kazandığı göz önünde bulundurulduğunda, Arda Turan'ın istenilen teklifin gelmemesi halinde Katalan ekibinde kalması söz konusu.