YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Derbi maÃ§ta Ã§Ä±kan olaylarda polis ekipleri 873 kameranÄ±n 4 saatlik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ inceleyerek sahaya yabancÄ± madde atan 36 kiÅŸi olduÄŸu belirlendi, 20 kiÅŸinin kimliÄŸi tespit edildi.Â
DHA, Foto: ArÅŸiv
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DHA, Foto: ArÅŸiv
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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± YarÄ± Final ikinci mÃ¼sabakasÄ±nda FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±ndaki maÃ§Ä± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan olaylar ve BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ'in yaralanmasÄ±yla ilgili Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Spor GÃ¼venliÄŸi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± dÃ¼n geceden beri aralÄ±ksÄ±z olarak Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye gÃ¶re yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda sahaya yabancÄ± madde atÄ±ÄŸÄ± belirlenen 36 kiÅŸinin 20'sinin kimliÄŸi tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili bu saate kadar 9 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
DHA, Foto: ArÅŸiv
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TRÄ°BÃœNDEKÄ° DAVRANIÅžLARI MERCEK ALTINDA
Spor GÃ¼venliÄŸi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, derbi maÃ§ta yaÅŸanan olayla ilgili maÃ§ Ã¶ncesi, maÃ§ sÄ±rasÄ± ve sonrasÄ±ndaki kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini dakika dakika inceledi. Ekipler Ã¶ncelikle kamera kayÄ±tlarÄ±ndan, yabancÄ± maddesinin sahaya hangi tribÃ¼nden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Buna gÃ¶re, tribÃ¼nde bulunan herkesin el hareketleri ve davranÄ±ÅŸlarÄ± tek tek inceleme altÄ±na aldÄ±. Sahaya yabancÄ± madde atan kiÅŸilerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden tespit edilmesinin ardÄ±ndan ise polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin tribÃ¼nde oturduÄŸu koltuklarÄ±n maÃ§ baÅŸlamadan yaklaÅŸÄ±k 4 saat Ã¶ncesine kadarki kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemeye alarak ÅŸÃ¼phelileri tespit etti.Â
DHA, Foto: ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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MAÃ‡TAN Ã–NCE NELER YAPTIKLARI Ä°NCELENÄ°YORÂ
Polis ekipleri, stadyum kameralarÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± inceleme sonucunda sahaya yabancÄ± madde attÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiÄŸi kiÅŸilerin, maÃ§ baÅŸlamadan Ã¶nce stadyum iÃ§inde neler yaptÄ±klarÄ±nÄ± da inceledi. Bu incelemede ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda herhangi bir baÄŸ olup olmadÄ±ÄŸÄ±, tribÃ¼nde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadÄ±klarÄ±, birbirleri arasÄ±ndaki koltuk mesafesi ve koltuk sÄ±ralarÄ± belirlendi.
DHA, Foto: ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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ELEKTRONÄ°K KARTTAN KÄ°MLÄ°K KARÅžILAÅžTIRMASI
AyrÄ±ca yapÄ±lan incelemelerde elektronik kart ile stadyuma giriÅŸ yapan ÅŸÃ¼phelilerin, tribÃ¼ndeki yerini almadan Ã¶nce neler yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirleyerek elektronik kart bilgilerinden ÅŸÃ¼phelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.Â
DHA, Foto: ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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MAÃ‡ Ã–NCESÄ°NDEN GERÄ°YE DÃ–NÃœK DETAYLI SOSYAL Ä°NCELEME
Â Polis ekipleri, yapÄ±lan geriye dÃ¶nÃ¼k kamera kayÄ±tlarÄ± incelenmesiyle ÅŸÃ¼phelilerin arasÄ±nda herhangi bir baÄŸ olup olmadÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¼phelilerin stadyuma geliÅŸleri, maÃ§ Ã¶ncesinde aralarÄ±ndaki baÄŸlantÄ±, ÅŸÃ¼phelilerin daha Ã¶nce herhangi bir spor mÃ¼sabakasÄ±nda benzer durum yaÅŸayÄ±p yaÅŸamadÄ±klarÄ± gibi pek Ã§ok yÃ¶nden detaylÄ± bir araÅŸtÄ±rma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.