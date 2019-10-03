Süper Lig'in yıldızları 12'den vurdu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) düzenlediği, dördüncü Etnospor Kültür Festivali bugün başladı.Festivalde Süper Lig'in yıldız futbolcuları ok attı.
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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 4.'sü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldız futbolcular, ok attı.
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Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin ilk gün etkinliklerine, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Radamel Falcao, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Vedat Muric de katıldı.
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İzdiham yaşandı
İlk olarak okçuluk alanına gelen Emre ve Muric, izdiham karşısında zor anlar yaşadı ve görevliler eşliğinde alandan uzaklaştırıldı. Daha sonra okçuluk alanına Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız geldi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Emre ve Muric, alana döndü.
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Galatasaraylı futbolcular Falcao ve Muslera ile kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da okçuluk alanına ulaştı. Araçlarından inen Muslera ve Falcao da yoğun ilginin izdihama dönüşmesiyle geri dönmek istedi.
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Abdurrahim Albayrak'ın ikna etmesiyle iki oyuncu güçlükle de olsa okçuluk alanına girebildi.
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İki takımın oyuncuları, okçuluk alanında bir araya geldi. İzdihamdan dolayı kısa süre alanda kalan oyuncular, Bilal Erdoğan ile beraber ok attıktan sonra alandan ayrıldı.
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Oyuncuların alandan ayrılması sırasında yaşanan izdiham nedeniyle futbolcular golf arabasına bindirilmek zorunda kaldı. Bu sırada yoğun ilgiden dolayı araç bir süre hareket etmekte zorlandı.
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Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ile Gökhan İnler ise atlı spor gösterilerini izledi.
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Yıldız futbolcuların ok atışları büyük ilgi topladı.
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Eski futbolculardan Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de festivalin ilk gün etkinliklerine katıldı.